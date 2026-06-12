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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

تولید ۱۰ هزار جعبه نشای گل فصلی در کرمانشاه

تولید ۱۰ هزار جعبه نشای گل فصلی در کرمانشاه

کرمانشاه - سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از تولید و توزیع ۱۰ هزار جعبه نشای گل فصلی در گلخانه این سازمان برای زیباسازی شهر خبر داد.

فرامرز رحمتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند تولید گل‌های فصلی در مجموعه گلخانه‌ای شهرداری کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز فضای سبز شهری، بیش از ۱۰ هزار جعبه نشاء گل فصلی در حال تولید و آماده توزیع میان مناطق هشت‌گانه شهرداری است.

وی افزود: تولید نشاء گل‌های فصلی در این مجموعه به‌صورت سالانه و در دو دوره کشت بهاره و پاییزه انجام می‌شود و این فرآیند در گلخانه ۴ هزار متری اختصاصی سازمان صورت می‌گیرد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر تأمین نیاز مناطق مختلف شهری، موجب کاهش قابل توجه هزینه‌های خرید گل و افزایش خودکفایی در این حوزه شده است.

رحمتی‌زاده تصریح کرد: استفاده از گل‌های فصلی در فضای سبز شهری نقش مهمی در افزایش زیبایی بصری شهر، ارتقای کیفیت محیط شهری و ایجاد نشاط اجتماعی برای شهروندان دارد.

وی در پایان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کاشت گل‌های فصلی به شکل فرش‌گل در بوستان‌ها و همچنین گل‌آرایی میادین و بلوارهای شهر در دستور کار مناطق هشت‌گانه شهرداری قرار گرفته است و در کنار آن تولید انواع درختچه‌های زینتی نیز در حال انجام می‌باشد.

کد مطلب 6858050

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