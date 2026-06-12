تولید ۱۰ هزار جعبه نشای گل فصلی در کرمانشاه

فرامرز رحمتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند تولید گل‌های فصلی در مجموعه گلخانه‌ای شهرداری کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز فضای سبز شهری، بیش از ۱۰ هزار جعبه نشاء گل فصلی در حال تولید و آماده توزیع میان مناطق هشت‌گانه شهرداری است.

وی افزود: تولید نشاء گل‌های فصلی در این مجموعه به‌صورت سالانه و در دو دوره کشت بهاره و پاییزه انجام می‌شود و این فرآیند در گلخانه ۴ هزار متری اختصاصی سازمان صورت می‌گیرد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر تأمین نیاز مناطق مختلف شهری، موجب کاهش قابل توجه هزینه‌های خرید گل و افزایش خودکفایی در این حوزه شده است.

رحمتی‌زاده تصریح کرد: استفاده از گل‌های فصلی در فضای سبز شهری نقش مهمی در افزایش زیبایی بصری شهر، ارتقای کیفیت محیط شهری و ایجاد نشاط اجتماعی برای شهروندان دارد.

وی در پایان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کاشت گل‌های فصلی به شکل فرش‌گل در بوستان‌ها و همچنین گل‌آرایی میادین و بلوارهای شهر در دستور کار مناطق هشت‌گانه شهرداری قرار گرفته است و در کنار آن تولید انواع درختچه‌های زینتی نیز در حال انجام می‌باشد.