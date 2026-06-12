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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

ادعای کاتس: از لبنان، سوریه و غزه عقب‌نشینی نخواهیم کرد

ادعای کاتس: از لبنان، سوریه و غزه عقب‌نشینی نخواهیم کرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بیان اینکه تل‌آویو از ترامپ انتظار دارد از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند، مدعی شد این رژیم از مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه عقب نشینی نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم از مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه عقب نشینی نخواهد کرد.

کاتس در ادامه اظهارات خود با اشاره به توافق احتمالی ایران و آمریکا گفت: رئیس‌جمهور آمریکا این روزها بر اساس منافع آمریکا به سمت توافق با ایران حرکت می‌کند.

این وزیر صهیونیست در عین حال تصریح کرد: ما انتظار داریم ترامپ به اصل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و سایر اصول در زمینه موشک‌ها و نمایندگان تروریسم پایبند باشد.

کاتس همچنین ادعا کرد: اسرائیل باید مطمئن شود که در آینده توانایی اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را خواهد داشت.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که نتوانسته هیچ یک از اهداف ادعایی تجاوز به ایران را محقق کند، همچنین مدعی شد: من و نتانیاهو به ارتش دستور دادیم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای آماده شود.

کد مطلب 6858054

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