نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بهره‌وری آب را یکی از محورهای سند توسعه لرستان در حوزه کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: این امر با انجام پروژه‌هایی مانند احداث گلخانه‌ها در استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۹.۳ هکتار گلخانه در سطح استان اجرا شد، افزود: علاوه بر این، در حال حاضر هم حدود ۱۰۶ مجوز به مساحت ۴۰ هکتار در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: هم اکنون پیشرفت فیزیکی این مجوزهای گلخانه‌ای در استان بین ۲۰ درصد تا ۹۵ درصد است.

صیادی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه علاوه بر این ۳۴۹ مجوز ایجاد گلخانه در نزد مردم داریم، گفت: پیشرفت فیزیکی اینها نیز زیر ۲۰ درصد است.

وی بیان داشت: یکی از موضوعات مورد درخواست ما و همچنین متقاضیان ایجاد گلخانه‌ها در استان، بحث پرداخت تسهیلات است، گفت: این امر در دستور کار است و در پروژه‌های تصویب شده در سفر رئیس‌جمهور به لرستان، موردتأکید قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: ۴۰ درصد از اعتبارات در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان، به موضوع احداث گلخانه‌ها اختصاص پیدا کرده است.