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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۲

دانسفهان؛ پژواک همصدایی مردم در شب ۱۰۵

دانسفهان؛ پژواک همصدایی مردم در شب ۱۰۵

دانسفهان- مردم دانسفهان در صدوپنجمین شب تجمعات مردمی، با حضور در معابر شهر بار دیگر بر وحدت و همراهی تأکید کردند.

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کد مطلب 6858297

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