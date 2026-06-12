https://mehrnews.com/x3cjsg ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۲ کد مطلب 6858297 استانها قزوین استانها قزوین ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۲ دانسفهان؛ پژواک همصدایی مردم در شب ۱۰۵ دانسفهان- مردم دانسفهان در صدوپنجمین شب تجمعات مردمی، با حضور در معابر شهر بار دیگر بر وحدت و همراهی تأکید کردند. دریافت 4 MB کد مطلب 6858297 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور زابلیها در صد و سومین شب دفاع از انقلاب برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در دلگان اجتماع دلگانیها در صد و سومین شب از شهادت قائد امت برچسبها تجمع مردمی قزوین جنگ رمضان
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