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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۵

برپایی نماز استغاثه در رامیان

برپایی نماز استغاثه در رامیان

رامیان- همزمان با صدو چهارمین شب ایستادگی مردم نماز استغاثه در شهرستان رامیان برگزار شد.

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کد مطلب 6858326

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