https://mehrnews.com/x3cjsR ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۵ کد مطلب 6858326 استانها گلستان استانها گلستان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۵ برپایی نماز استغاثه در رامیان رامیان- همزمان با صدو چهارمین شب ایستادگی مردم نماز استغاثه در شهرستان رامیان برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6858326 کپی شد مطالب مرتبط نماز استغاثه به امام زمان(عچ) در تاکستان شبِ همدلی در گالیکش؛ مردم بار دیگر به میدان آمدند صد و سه شب پایداری و دلدادگی در ایرانشهر اسفرورین در ایستگاه صدوپنجم؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند الوند در صدوپنجمین شب؛ مردم همچنان در مسیر همراهی برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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