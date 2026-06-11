شکاری: عدالت برای اختصاص سهمیه ها باید رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شکاری در حاشیه تمرین امروز سرخپوشان درباره وضعیت تعیین سهمیه آسیایی و احتمال برگزاری مسابقات باقی‌مانده لیگ اظهار داشت: به نظر من و سایر بازیکنان تیم، مهم‌ترین موضوع اجرای عدالت است. باشگاه پرسپولیس همواره به دنبال این بوده که حق تیم‌ها در زمین مسابقه مشخص شود. انتظار ما از فدراسیون فوتبال این است که شرایط برگزاری دیدارهای باقی‌مانده را فراهم کند و تمامی تیم‌ها برای ادامه مسابقات آماده شوند.

وی ادامه داد: هنوز هشت بازی تا پایان فصل باقی مانده و ما معتقدیم در این مسابقات می‌توانیم نتایج لازم را کسب کنیم. باشگاه پرسپولیس هیچ‌وقت سهمیه آسیایی را گدایی نکرده و همیشه جایگاه خود را در زمین مسابقه به دست آورده است.

شکاری با اشاره به افتخارات پرسپولیس در آسیا گفت: همه می‌دانند که پرسپولیس در ۱۰ سال گذشته دو بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده است؛ افتخاری که کمتر تیمی در فوتبال ایران توانایی تکرار آن را داشته و این موضوع بزرگی باشگاه پرسپولیس را نشان می‌دهد. توقع ما این است که عدالت رعایت شود و هر تیمی که شایستگی حضور در آسیا را دارد، از طریق مسابقات به این حق برسد.

هافبک پرسپولیس در واکنش به این موضوع که سرخپوشان در هفته‌های پایانی فصل نتایج ضعیفی کسب کرده بودند، اظهار کرد: درست است که در چند بازی اخیر امتیازات مهمی از دست رفت و حتی برخی دیدارها روی کاغذ ساده به نظر می‌رسید، اما پرسپولیس باشگاه بزرگی است و چنین مسابقاتی برای این تیم دشوار محسوب نمی‌شود. شرایط خاصی باعث شد آن نتایج رقم بخورد اما مطمئن باشید اگر مسابقات برگزار شود، در هشت بازی باقی‌مانده موفق خواهیم بود و می‌توانیم سهمیه آسیایی را به دست آوریم.

وی افزود: انتظار ما از فدراسیون این است که تصمیم نهایی را اعلام کند و اجازه دهد مسابقات برگزار شود. ما هیچ ترس و نگرانی از رقابت نداریم و آماده هستیم تا در زمین مسابقه حقانیت خود را ثابت کنیم.

شکاری درباره مطرح شدن احتمال برگزاری تورنمنت سه‌جانبه برای تعیین سهمیه آسیایی نیز گفت: به نظر ما تعطیلی لیگ تا حدی تحت تأثیر برنامه‌های تیم ملی قرار گرفته و به نوعی لیگ قربانی این شرایط شده است. البته درباره تورنمنت سه‌جانبه نیز باشگاه موضع خود را اعلام کرده و نسبت به آن اعتراضاتی وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر در نهایت تصمیم بر برگزاری آن مسابقات باشد، ما آمادگی کامل داریم اما معتقدم بهترین و عادلانه‌ترین راه این است که حق هیچ تیمی ضایع نشود و مسابقات باقی‌مانده لیگ برگزار شود. ما آماده هستیم و اطمینان داریم که در نهایت حق به حقدار خواهد رسید. دوست نداریم حقی از هیچ تیمی ضایع شود.

هافبک پرسپولیس در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره شرایط تمرینی بازیکنان در دوران تعطیلی مسابقات عنوان کرد: همان‌طور که باشگاه اعلام کرده بود، برای تمام بازیکنان برنامه تمرینی مشخصی در نظر گرفته شده بود. تمرینات به صورت منظم دنبال شد و همه بازیکنان طبق برنامه کار کردند.

وی ادامه داد: از ابتدا این آمادگی را داشتیم که هر لحظه مسابقات از سر گرفته شود و به همین دلیل شرایط بدنی خود را حفظ کردیم. همچنین امیدوار بودیم در نهایت تصمیمی گرفته شود که تیم شایسته بتواند سهمیه آسیایی را کسب کند. اکنون نیز در شرایط مناسبی قرار داریم و منتظر اعلام تصمیم نهایی مسئولان هستیم.