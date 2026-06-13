به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در کمپ تیخوانای مکزیک در حالی جریان دارد که مهم ترین خبر پیرامون مصدومیت مهدی طارمی مهاجم اصلی تیم است.

طارمی که در جریان دیدار دوستانه با مالی دچار آسیب دیدگی شد و در همان نیمه نخست تعویض شد دوران نقاهت خود را به طور فشرده زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی ایران دنبال می کند اما خبرهای رسیده حکایت از عدم آمادگی او برای حضور در دیدار با نیوزیلند دارد.

خبری که قطعا برای امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران در آستانه نخستین بازی در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نیوزیلند می‌تواند اوقات او را تلخ کند چرا که ناچار به استفاده از مهاجم دیگری است تا برنامه های تهاجمی را اجرا کند.

طارمی در تلاش است تا حداقل بتواند یک نیمه در این مسابقه بازی کند اما او در فاصله ۳ روز مانده به بازی با نیوزیلند هنوز مجوز پزشکی را دریافت نکرده است اما تلاش ها برای بازی گرفتن از او ادامه دارد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل