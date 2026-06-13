یک شخصیت صهیونیست: اسرائیل قدرت بازدارندگی خود را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دیوید آزولای رئیس شورای شهرک المطله در شمال فلسطین اشغالی، با انتقاد شدید از عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی، وزیر جنگ و سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی و بدون توجه به حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان، به واکنش های حزب الله لبنان علیه شهرک های صهیونیستی اشاره کرده و مدعی شد که طی شب گذشته و صبح امروز، بار دیگر همه خطوط قرمز زیر پا گذاشته شده است.

وی با اشاره به ثبت ۱۲ عملیات رهگیری موشک های حزب الله گفت: با وجود این حجم از تهدیدات، مسئولان همچنان سکوت کرده‌اند.

آزولای بدون توجه به کشتار زنان و کودکان لبنانی توسط ارتش رژیم صهیونیستی افزود که کودکان اسرائیلی با ترس و وحشت از خواب بیدار می شوند و به پناهگاه‌ها و مناطق امن می گریزند، در حالی که زندگی در ضاحیه بیروت به‌ صورت عادی ادامه دارد.

رئیس شورای شهرک المطله این وضعیت را نشانه از دست رفتن بازدارندگی رژیم صهیونیستی در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و حزب‌ الله دانست و گفت: در سخنرانی‌ها و اظهارنظرها قهرمان جهان هستید، اما در میدان عمل در پایین‌ترین سطح قرار دارید.