اجرای مجدد طرح «شهر پویا» در تابستان با رویکردی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری، معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش در نشست تخصصی هماندیشی معاونان تربیتبدنی و سلامت قطب ۵ کشور، بر ضرورت تقویت بدنه کارشناسی حوزه تربیتبدنی و سلامت تأکید کرد و اظهار داشت: نباید با وجود محدودیتها و مشکلات، میدان خدمت را خالی کرد؛ چرا که تجربه و تخصص نیروهای انسانی ارزشمندترین سرمایه این حوزه است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه و نگهداری فضاهای ورزشی و بهداشتی افزود: استانها باید برای طرحهای «میدان همدلی»، فضاهای ورزشی، فضاهای بهداشتی و کانونهای تندرستی، افراد مشخصی را بهعنوان راهبر و ناظر معرفی کنند و در کنار اجرای پروژههای جدید، تکمیل طرحهای نیمهتمام و سنوات گذشته را در اولویت قرار دهند.
جعفری همچنین بر شناسایی مستمر فضاهای جدید، تشکیل کمیسیونهای تخصصی حوزه فضاهای ورزشی و توجه ویژه به نگهداری و بهروزرسانی امکانات موجود تأکید کرد و گفت: حفظ و نگهداری فضاهای ورزشی از ایجاد آنها نیز مهمتر است و نباید اجازه داد امکانات موجود به دلیل کمبود رسیدگی از چرخه بهرهبرداری خارج شوند.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح منابع مالی، بر رعایت قوانین، جلوگیری از تعارض منافع و تسریع در جذب و هزینهکرد اعتبارات تأکید کرد و گفت: تعامل، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیتهای موجود میتواند بسیاری از موانع اجرایی را برطرف کند.
وی با اشاره به بهرهگیری از تجربه معاونان و رؤسای پیشین ادارات تربیتبدنی و سلامت بیان داشت: تکریم و استفاده از تجربیات مدیران و مسئولان سابق، زمینهساز همدلی، وفاق و انتقال تجربه در این حوزه خواهد بود.
جعفری از اجرای مجدد طرح «شهر پویا» در تابستان سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: این برنامه با برخی تغییرات نسبت به سال گذشته و با هدف افزایش نشاط اجتماعی، تحرک بدنی و ارتقای سلامت عمومی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
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