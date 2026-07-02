دیباجی: وحدت ملی دژ تسخیرناپذیر در برابر ترفندهای دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن حسینی دیباجی شامگاه پنجشنبه در تجمع مردم اراک در میدان شهدای با اشاره به اطلاعات راهبردی موجود مبنی بر ناکامی آمریکا در رویارویی نظامی با ملت ایران، اظهار کرد: دشمنان پس از آنکه دریافتند در جنگ نظامی راه به جایی نمی‌برند، راهبرد خود را بر ایجاد آشوب‌های داخلی و تفرقه در میان صفوف ملت متمرکز کرده‌اند.

وی بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های دقیق، توطئه اصلی آنان ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان و دامن زدن به بی‌اعتمادی در جامعه است تا از این طریق اراده مردم را تضعیف کنند.

مسئول نماینده ولی‌فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی با بیان اینکه دشمن به دنبال ساختارشکنی و دلسرد کردن مردم از مسیر انقلاب است، تصریح کرد: مسئولان ممکن است در مسیر خدمت‌رسانی دچار اشتباهاتی شوند، اما این به معنای خائن بودن آنان نیست و نباید اجازه داد دشمن با بهره‌برداری از این مسائل، میان ملت و بدنه مدیریتی نظام فاصله بیندازد.

وی تصریح کرد: مردم باید با بصیرت کامل، نقشه بدخواهان را که هدف نهایی آن ناکارآمد نشان دادن کشور است، خنثی کنند.

حجت‌الاسلام حسینی دیباجی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر بی‌اعتمادی مطلق به آمریکا بر اساس آموزه‌های امام راحل(ره)، تاکید کرد: امام شهیدان همواره نسبت به خوی استکباری و فریبکاری آمریکا هشدار می‌دادند.

وی تصریح کرد: مبنای منطقی این رویکرد، عدم صداقت طرف مقابل است که با دست مخملی به ظاهر دوستی می‌کند اما در عمل به دنبال شکستن اراده و حقوق ملت است.

حجت الاسلام دیباجی در خصوص پیگیری حقوق ملت در عرصه دیپلماسی گفت: با وجود اینکه ذات آمریکا قابل اعتماد نیست، اما مسئولان نظام اجازه دارند با پشتوانه حضور مقتدرانه مردم در صحنه و حمایت‌های مردمی، برای استیفای حقوق ملت تلاش کنند.

مسئول نماینده ولی فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: این حضور گسترده و چند ماهه آحاد ملت در عرصه‌های مختلف، پشتوانه اصلی برای مذاکره‌کنندگان است تا مطالبات به حق کشور را از حلقوم مستکبران بیرون بکشند.

نماینده ولی فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی افزود: حضور میلیونی آزادگان جهان در سوگواری حسینی پیام ایستادگی در برابر یزیدیان زمان را مخابره کرد.

حجت‌الاسلام حسینی دیباجی همچنین با اشاره به شرایط منطقه و نقش‌آفرینی جبهه مقاومت، یاد شهدای این جبهه به‌ویژه مجاهدان راه حق در لبنان و یمن و همچنین شخصیت‌هایی همچون شیخ نعیم قاسم را گرامی داشت و این حضور جهانی در عزای حسینی را نمادی از وحدت شیعیان و پیروان اهل بیت در مسیر حق‌طلبی دانست.