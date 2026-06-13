بزرگداشت رهبر شهید در لاهور؛حضور گسترده و پرشور مردم پاکستان+فیلم

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: اجتماع بزرگ مردمی «شهید امت» به یاد رهبر شهید امام خامنه‌ای، عصر امروز در مینار تاریخی پاکستان در شهر لاهور آغاز شد. این مراسم به همت شیعیان پاکستان و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم از سراسر کشور در حال برگزاری است.



بر اساس اعلام مسئولان برگزاری، صدها هزار نفر از شهرهای مختلف پاکستان برای شرکت در این مراسم راهی لاهور شده‌اند و از ساعات اولیه امروز در محل برگزاری حضور یافته‌اند.



برگزارکنندگان این اجتماع، آن را یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مردمی سال‌های اخیر شیعیان در پاکستان توصیف کرده‌اند.



قرار است در این مراسم شماری از شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی شیعه و اهل سنت به سخنرانی بپردازند. از جمله سخنرانان این اجتماع می‌توان به حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر عباس جعفری، رئیس اپوزیسیون در مجلس سنای پاکستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی، رئیس حوزه علمیه عروه‌الوثقی، سراج‌الحق، امیر پیشین جماعت اسلامی پاکستان، و خواجه سعد رفیق، وزیر پیشین فدرال و از چهره‌های ارشد حزب حاکم، اشاره کرد.



به گفته برگزارکنندگان، این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و اندیشه‌های رهبر شهید و همچنین تأکید بر وحدت امت اسلامی و همبستگی میان جریان‌های مختلف سیاسی و مذهبی برگزار شده است.

متروی لاهور مملو از شرکت‌کنندگان شد



همزمان با برگزاری اجتماع بزرگ «شهید امت» در مینار پاکستان، هزاران نفر از مردم لاهور و دیگر شهرهای پاکستان با استفاده از شبکه متروی این شهر خود را به محل برگزاری مراسم رساندند.



تصاویر و ویدئوهای منتشرشده نشان می‌دهد ایستگاه‌ها و واگن‌های متروی لاهور مملو از جمعیتی است که برای شرکت در این گردهمایی عازم مینار پاکستان هستند.



شرکت‌کنندگان در مسیر حرکت خود با سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، حمایت خود را از آرمان‌های این اجتماع اعلام کردند.