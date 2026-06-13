افزایش دما در انتظار سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ملاشاهی گفت: از روز یکشنبه تا چهارشنبه (۲۴ تا ۲۷ خرداد)، افزایش غیرمتعارف دما در شهرستان‌های زاهدان، زابل، زهک، سراوان، سیب و سوران، گلشن، مهرستان، میرجاوه، نیمروز، هامون و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: این شرایط می‌تواند موجب افزایش احتمال گرمازدگی، رشد مصرف حامل‌های انرژی و همچنین بروز خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش‌های کشاورزی، دامداری، گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی شود.

وی توصیه کرد: شهروندان از ترددهای غیرضروری در ساعات گرم روز، به‌ویژه از حوالی ظهر تا اوایل غروب، خودداری کنند و برای پیشگیری از گرمازدگی، از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید بپرهیزند. همچنین صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، ضروری است.

وی همچنین به کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی توصیه کرد آبیاری مزارع را در ساعات خنک‌تر روز، به‌ویژه اوایل صبح یا شب، انجام دهند و تمهیدات لازم را برای کاهش اثرات تنش دمایی بر محصولات کشاورزی، دام‌ها و واحدهای پرورشی در نظر بگیرند.

ملاشاهی گفت: استفاده از کلاه، عینک آفتابی و نوشیدن مایعات کافی در زمان حضور در فضای باز نیز از دیگر توصیه‌های هواشناسی برای کاهش اثرات گرمای هوا است.