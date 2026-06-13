کمتر از یک درصد کودهای کشاورزی گلستان دارای آلودگی عناصر سنگین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح وضعیت کنترل کیفی نهاده‌های کشاورزی اظهار کرد: کودهای مورد تأیید این شرکت تاکنون کمتر از یک درصد آلودگی به عناصر سنگین را نشان داده‌اند.

وی با بیان اینکه میزان عناصر خطرناک در کودهای تولید داخل به حداقل رسیده است، افزود: میزان آرسنیک، کادمیوم، نیکل و سرب در این کودها در محدوده استاندارد بوده و از نظر تأمین عناصر غذایی نیز کیفیت لازم را دارند و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

محمدی با اشاره به تفاوت میان کودهای استاندارد و محصولات غیرمجاز گفت: کودهای تقلبی که توسط سوداگران تولید و عرضه می‌شود با محصولات دارای مجوز کاملاً متفاوت است، اما کودهایی که کشاورزان از شبکه رسمی و منابع معتبر تهیه می‌کنند، سالم و فاقد آلایندگی هستند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ادامه داد: در راستای صیانت از حقوق کشاورزان، روند پایش و کنترل کیفیت از مرحله تولید در کارخانه‌ها تا شبکه توزیع و کارگزاری‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود و اجازه ورود کودهای بی‌کیفیت به چرخه مصرف داده نمی‌شود.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی در سال جاری گفت: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از مجموع ۲۰ پارت، بیش از چهار هزار تن کود یارانه‌ای فسفاته و پتاسه توسط کارشناسان نظام کنترل کیفی نهاده‌های کشاورزی نمونه‌برداری شده است.

محمدی افزود: این نمونه‌ها پس از برداشت، برای انجام آزمایش‌های تخصصی و تأیید نهایی به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده‌های کشاورزی در کرج ارسال شده است.

وی همچنین درباره برخی شایعات پیرامون قاچاق یا تخلف در توزیع کودهای یارانه‌ای اظهار کرد: تمامی درخواست‌های خرید در سه سامانه پهنه‌بندی، پایش مواد کودی و حمل‌ونقل نهاده‌ها ثبت می‌شود و استفاده از دولت الکترونیک، امکان بروز تخلف در چرخه توزیع را به حداقل رسانده است.