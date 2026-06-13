به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، مصطفی سالاری، پ در جلسه ارکان شورای اطلاعرسانی دولت، ضمن تشریح پرداختهای تعهداتی و ارائه خدمات درمانی به ۴۷ میلیون نفر و اهمیت ضریب پشتیبانی برای سازمان، اصلاحات پارامتریک را راهکار حفظ این نسبت دانست. نسبت پشتیبانی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای صندوقهای بازنشستگی، تأثیر بسیاری بر وضعیت منابع و مصارف این سازمانها دارد. در سالهای اخیر این نسبت به دلایل مختلف از جمله افزایش بازنشستگان و عدم انجام اصلاحات پارامتریک در سازمان تأمین اجتماعی کاهش داشته است.
وی در ادامه با تشریح وضعیت پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی توسط دولت چهاردهم، افزود: دولت طی دو سال گذشته با پرداخت بالغ بر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق، سهام و نقدی به سازمان، بیش از تعهد پیشبینی شده رد دیون در قبال تأمیناجتماعی داشته است و از این منظر در تمام دولتها بیسابقه بوده است.
به گفته سالاری، امسال نیز با تصویب ۲۷۷ هزار میلیارد تومان، میزان قابل توجهی از پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی از سوی دولت در بودجه سالجاری مورد تصویب قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد منابع تأمیناجتماعی از محل حقبیمهها تأمین میشود، توضیح داد: در اواخر سال ۱۴۰۳ و در سال ۱۴۰۴ طرحی در سازمان تأمین اجتماعی تدوین شد و بر اساس آن، برنامههای درآمدزایی، کاهش هزینه و اصلاحات ساختاری و فرایندی در اولویت قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: همچنین برای اصلاح قانون، طرحی ۱۳ بندی را تدوین کرده و تصویب آنها را پیگیری میکنیم. تصویب عمده این موارد اصلاحی، افزایش درآمد، پایداری و تعادل مالی سازمان، ساماندهی و ارتقای خدمات تأمیناجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
سالاری همچنین با اشاره به برنامهریزی و اقدامات لازم برای چابکسازی سازمان، گفت: در سازمان تأمیناجتماعی در پنج سطح، در بخشهایی مانند ستاد مرکزی، ساماندهی شعب، اصلاح ساختار درمان و اجرای بودجه عملکردی در بخش درمان، چابکسازی را برنامهریزی و دنبال کردهایم.
سالاری با تشریح شرایط محتمل کشور و تأثیر آنها بر سازمان تأمیناجتماعی، وضعیت منابع و مصارف سازمان در شرایط مذکور را توضیح داد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین به برنامهریزی سازمان تأمیناجتماعی برای مواجهه و مدیریت این شرایط اشاره کرد و گفت: تدابیر لازم در خصوص اندیشیده شده است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات جاری سازمان تأمیناجتماعی در خصوص بررسی درخواست متقاضیان بیمه بیکاری و برقراری مقرری مربوطه بیان کرد: بر خلاف پیشبینیها که برآورد بیشتری از تقاضا برای بیمه بیکاری را نشان میداد، تاکنون ۲۶۱ هزار نفر ثبتنام بیمه بیکاری داشتهاند که طی مراحل قانونی و ارجاع به سازمان، مقرری حدود نیمی از این افراد برقرار شده و برقراری مقرری سایرین نیز در حال انجام است.
وی افزود: در ارتباط با بیمه بیکاری، سازمان تأمیناجتماعی اقدامات لازم را طبق قانون و در زمان مقرر انجام میدهد و تصمیماتی نیز برای تسهیل و تسریع درخواستهای متقاضیان صورت گرفته است.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با تأکید بر اینکه فعالیتهای رسانهای و اطلاعرسانی مرتبط با مجموعه اقدامات تأمیناجتماعی را در راستای همراهی با شرکای اجتماعی، با جدیت پیگیری میکنیم، گفت: در حال حاضر گفتوگوی مستمر با شرکای اجتماعی را در سازمان تأمیناجتماعی در چارچوب سلسله نشستهای «هماندیشی برای تحولآفرینی» دنبال میکنیم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت: شورای اطلاعرسانی دولت و رسانهها همواره در شرایط مختلف همراه و پشتیبان سازمان تأمیناجتماعی بودهاند.
سالاری در پایان بیان کرد: رئیس جمهوری، معاون اول، معاون اجرایی رئیس جمهوری، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر ارکان دولت همواره با اهتمام جدی، مسائل مرتبط با تأمیناجتماعی را پیگیری و با این سازمان همراهی کردهاند.
وی با بیان اینکه برنامههای اجرایی رئیسجمهوری و دولت را با اولویت در سازمان تأمیناجتماعی برنامهریزی و پیگیری میکنیم، تصریح کرد: شورای اطلاعرسانی دولت و رسانهها کمک کردهاند تا سرمایه اجتماعی کشور در پیشبرد طرحها و اقدامات حفظ شود و این اقدامات در مسیر رضایتمندی بیشتر ذینفعان و شرکای اجتماعی سازمان تأمیناجتماعی است.
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