به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، آندری بوکارف، مدیرکل مرکز منطقهای اوراسیای بانک توسعه نوین، اعلام کرد جمهوری ازبکستان از ۵ ژوئن ۲۰۲۶ به طور رسمی به جمع سهامداران این بانک پیوسته است.
وی در گفتوگوی اختصاصی با تیوی بریکس گفت ازبکستان پس از انجام الزامات لازم و تصویب موافقتنامه تأسیس بانک توسعه نوین، به دهمین عضو این نهاد مالی بینالمللی تبدیل شده است.
بوکارف با اشاره به جایگاه ویژه این کشور اظهار داشت: ازبکستان نخستین نماینده آسیای مرکزی در بانک توسعه نوین است. منطقهای که از پویاترین مناطق جهان به شمار میرود و طی سالهای اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است.
وی افزود اقتصاد ازبکستان در فاصله سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به طور متوسط سالانه بیش از ۶.۷ درصد رشد داشته و جمعیت این کشور نیز در همین دوره بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
مدیرکل مرکز منطقهای اوراسیای بانک توسعه نوین تصریح کرد این بانک قصد دارد از همین امسال بررسی فرصتهای همکاری و آمادهسازی نخستین پروژههای خود در ازبکستان را آغاز کند.
به گفته وی، حوزههای انرژی، مدیریت منابع آب، حملونقل، زیرساختهای شهری و زیرساختهای اجتماعی در اولویت همکاریهای آینده قرار دارند.
بوکارف در این باره گفت: بانک توسعه نوین در همکاری با ازبکستان از ظرفیتهای کلیدی خود از جمله افزایش تأمین مالی با ارزهای ملی، استفاده از رویههای تدارکات ملی و سازوکارهای ارزیابی ریسکهای زیستمحیطی و همچنین تسریع در آمادهسازی و اجرای پروژهها بهره خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، قانون الحاق ازبکستان به بانک توسعه نوین در ۲۱ مه سال جاری میلادی توسط شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان، امضا شد و متن آن در پایگاه مرکز ملی اطلاعات حقوقی این کشور منتشر شد.
سناتورهای ازبکستان هدف اصلی این توافق را گسترش همکاریهای تجاری، اقتصادی و سرمایهگذاری میان کشورهای عضو از طریق اجرای پروژههای سرمایهگذاری عنوان کردهاند.
بانک توسعه نوین در سال ۲۰۱۵ به ابتکار کشورهای عضو بریکس با هدف تأمین منابع مالی پروژههای زیرساختی تأسیس شد. این بانک تاکنون ۱۳۹ پروژه به ارزش نزدیک به ۴۳ میلیارد دلار را تصویب کرده است.
علاوه بر اعضای مؤسس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، کشورهای مصر، امارات متحده عربی، بنگلادش و الجزایر نیز در سالهای اخیر به عضویت این بانک درآمدهاند.
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