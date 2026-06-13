به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی با اشاره به صحبتهای اخیر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: پاسخهای برادر عزیز آقای عراقچی با «توصیفاتِ غیرشفاف» و حوالهدادنِ تعهدات (و اثرات آن) به آیندهای مبهم، حداقل برای بنده مجابکننده نبود و گویا همچنان مردم و فریادهای ایشان در میادین نادیده گرفته شده است.
وی افزود: کنارگذاشتنِ مشورتِ نخبگان از روند احقاق حقوق ایران که میزان پایبندی به شروط و مراعاتِ چارچوبها هم در آن نامعلوم است؛ به بهانهی کارشکنیِ صهیونیستها خطاست! بماند که تفکیک این موجودات از یکدیگر هم خطای محاسباتیِ دیگری است!
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