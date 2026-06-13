افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی سروستان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجتحقیقی با اشاره به افتتاح پروژه بزرگ انرژیخورشیدی در شهرستان سروستان گفت: این نیروگاه ۵ مگاواتی که گامی استراتژیک در جهت توسعه پایدار و خودکفایی انرژی در بخش کشاورزی محسوب میشود، با سرمایهگذاری ۲۸۴ میلیارد تومانی به چرخه تولید برق پیوست.
وی ادامه داد: این نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت ۷.۵ هکتار در منطقه «تنگ سواره» احداث شده است. فرآیند واگذاری زمین این طرح که در سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، با پیگیریهای مستمر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سروستان و سایر دستگاههای اجرایی، در خرداد ماه ۱۴۰۵ به ثمر نشست.
بهجتحقیقی بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای خدادادی استان تاکید کرد و اظهار کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی در اراضی با قابلیت کشاورزیِ محدود یا غیرحاصلخیز، بهترین راهبرد برای مدیریت منابع و افزایش بهرهوری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: احداث نیروگاههای خورشیدی در مناطق روستایی و کشاورزی، نه تنها درآمدی پایدار برای سرمایهگذاران ایجاد میکند، بلکه با تامین برق مورد نیاز چاههای کشاورزی و صنایع تبدیلی، ریسک نوسانات برق را در فصلهای اوج مصرف به حداقل میرساند. این نیروگاه ۵ مگاواتی با کاهش تولید کربن و اتکا به انرژیهای تجدیدپذیر، نمونه موفقی از کشاورزی هوشمند و سبز است که میتواند الگویی برای سایر شهرستانهای استان فارس باشد تا با استفاده از انرژی خورشیدی، هزینههای تولید در بخش کشاورزی را به شدت کاهش دهند.
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