https://mehrnews.com/x3ckm2 ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۷ کد مطلب 6860441 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۷ صد و ششمین قرار شبانه مردم مهاجران در حمایت از وطن و نظام اسلامی مهاجران- در این ویدئو صد و ششمین قرار شبانه مردم مهاجران در حمایت از وطن و نظام اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6860441 کپی شد مطالب مرتبط طنین《لبیک یا خامنهای》مردم خمین در پشتیبانی از نظام اسلامی ۱۰۵ شب حماسه و وطندوستی مردم اراک در میدان شهدا صد و پنجمین شب اجتماع ساوجیها در حمایت از رهبری و نیروهای مسلح برچسبها مهاجران رهبر معظم انقلاب اسلامی تجمع مردمی
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