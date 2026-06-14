رودست استرالیا به ترکیه در نیمه اول با یک گل

به گزارش خبرنگار مهر،دیدار تیم های ملی فوتبال ترکیه و استرالیا از ساعت ۰۷:۳۰ امروز یکشنبه در ورزشگاه بی بی سی ونکوور کانادا با قضاوت خسوس ونزوئلا از گروه D پیگیری شد که با برتری یک بر صفر استرالیا در نیمه اول همراه بود. ایرانکوندا (۲۸) برای استرالیا گلزنی کرد.

ترک ها مس از دوری ۲۴ ساله از جام جهانی امروز حضور پررنگی در ورزشگاه داشتند تا با هیاهوی همیشگی خود به وینچنزو مونترال و شاگردان او روحیه ای مضاعف بدهند. به نظر می رسد همین موضوع باعث شد تا ترکیه بازی مالکانه ای در شروع مسابقه داشته باشد و تصمیم داشته باشد رفته رفته به دروازه استرالیا نزدیک شوند.

آنها سعی داشتند با ارسال از جناحین و همچنین ماس های عمقی آردا کولر هافبک تکنیکی ترک ها خلق موقعیت کنند اما چندان موفق نبودند تا استرالیا رفته رفته با تمرکز روی ضد حملات رعدآسای خود بتواند روی پاس انگستلر و ضربه مهارنشدنی ایرانکوندا تک گل مسابقه را در نیمه اول به تور دروازه ترکیه بچسباند.

پس از این گل، شاگردان مونتلا همچنان روی ارسال های کادی اوغلو و ییلماز حساب باز کرده بودند اما تلاش آنها راه به جایی نبرد تا بازیکنان استرالیا و تونی پوپوویچ سرمربی این تیم با آرامش بیشتر نسبت به رقیب راهی رختکن شوند.