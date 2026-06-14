به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از وعاظ و ذاکران شاخص شرکت کننده در همایش منادیان عاشورایی در آستانه ماه محرم۱۴۴۸ ه.ق بیانیه ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است:

سلام بر حسین بن علی(ع)، آن خون خدا و کشتی نجات بشریت؛ و سلام بر همه مجاهدانی که در مکتب عاشورا آموختند در برابر ظلم، هرگز سر فرود نیاورند؛ که فرمود: «هیهات منّا الذلّة».

امسال در حالی به استقبال ماه محرم می‌رویم که جهان اسلام در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد؛ مقطعی آمیخته با جنگ روایت‌ها، محاصره ملت‌ها، تحریم‌های ظالمانه و جنایاتی که چهره واقعی نظام سلطه را آشکار ساخته است. قرآن کریم این حقیقت را روشن فرموده است:«وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء/۱۴۱)؛

اما امروز این «سبیل» نه تنها در میدان نظامی، بلکه در عرصه اقتصاد، رسانه و ذهن‌ها هدف‌گذاری شده است.

در چنین شرایطی، جامعه وعاظ و ذاکران، محرم را صرفاً موسم عزاداری نمی‌داند، بلکه آن را میدان عظیم «جهاد تبیین» می‌داند؛ همان‌گونه که قرآن می‌فرماید:

«وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا» (فرقان/۵۲).

منبر حسینی امروز قرارگاه روشنگری است؛ جایی که باید حقیقت دین، عزت امت و راه حسین(ع) را از غبار تحریف‌ها زدود و به نسل امروز منتقل کرد.

۱. ثُلمه بزرگ فقدان رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی

جامعه وعاظ و ذاکران کشور، در آستانه ماه حزن و حماسه حسینی، شهادت مظلومانه رهبر حکیم، شجاع و مجاهد انقلاب اسلامی را ثُلمه‌ای بزرگ برای امت اسلامی، جبهه مقاومت و ملت ایران می‌داند؛ ثُلمه‌ای که بی‌تردید هیچ حادثه‌ای نمی‌تواند عظمت آن را جبران کند. چنان‌که رسول اکرم(ص) فرمودند: «إذا ماتَ العالِمُ ثُلِمَ فِی الإسلامِ ثُلمةٌ لا یَسُدُّها شیءٌ»؛ و چه ثُلمه‌ای بزرگ‌تر از فقدان رهبری که عمر خویش را در راه عزت اسلام، دفاع از مظلومان، احیای ارزش‌های الهی و پاسداری از استقلال و اقتدار امت اسلامی صرف کرد. ما ضمن عرض تسلیت به حضرت ولی‌عصر(عج)، ملت بزرگ ایران، خانواده معظم شهدا و همه آزادگان جهان، بر این باوریم که راه نورانی این شهید بزرگوار با اراده الهی، خون شهیدان، بصیرت ملت و رهبری شایسته و مورد اعتماد امت اسلامی ادامه خواهد یافت و دشمنان اسلام هرگز نخواهند توانست خللی در مسیر عزت، مقاومت و پیشرفت این ملت ایجاد کنند.

۲. منبر حسینی؛ سنگر جهاد تبیین

در عصر فتنه‌های رسانه‌ای، وظیفه ما تبیین صادقانه، عالمانه و امیدآفرین معارف اهل‌بیت(ع) است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «إذا ظهرت البدع فعلی العالم أن یُظهر علمه». امروز نیز ظهور شبهه‌ها، مسئولیت عالمان و ذاکران را دوچندان کرده است.

۳. بصیرت؛ میراث عاشورا

کربلا تنها میدان اشک نیست، میدان تشخیص است. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «لا تَعرِفُ الحَقَّ بِالرِّجالِ، اِعرِفِ الحَقَّ تَعرِفْ أَهلَه». عاشورا به ما آموخت که در لحظه‌های اختلاط حق و باطل، باید اهل تشخیص بود، نه اسیر هیاهو. امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان نیازمند بصیرت و دشمن‌شناسی است.

۴. وحدت ملی و انسجام امت اسلامی

قرآن کریم می‌فرماید:«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل‌عمران/۱۰۳).

محرم، موسم وحدت دل‌هاست نه شکاف و اختلاف. جامعه دینی باید در برابر دشمن مشترک، با انسجام، اخلاق و همدلی بایستد. اختلاف سلیقه‌ها نباید سرمایه اجتماعی امت را فرسوده کند.

۵. دفاع از مظلومان؛ پیام جهانی عاشورا

امام حسین(ع) فرمود: «إن لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا أحرارًا فی دنیاکم». این پیام، مرز نمی‌شناسد. هر مظلومی در هر نقطه عالم، مخاطب ندای «هیهات منّا الذلة» است. امروز دفاع از ملت‌های مظلوم، ادامه همان خط عاشورایی است.

۶. نسل جوان؛ امید آینده امت

قرآن کریم می‌فرماید:«إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًی» (کهف/۱۳).

جوانان، محور حرکت تمدنی امت‌اند. هیئت‌های حسینی باید مدرسه تربیت انسان مؤمن، آگاه، مسئول و مجاهد باشند؛ نسلی که هم اهل ایمان است و هم اهل اقدام.

۷. عهد دوباره با آرمان‌های عاشورا

ما بار دیگر با خداوند متعال، با امام حسین(ع)، با شهیدان راه حق و با ولیّ خدا عهد می‌بندیم که پاسدار دین، عدالت، استقلال، عزت و اخلاق اسلامی باشیم. عهد می‌بندیم که منبر را از سطح احساس صرف فراتر برده و آن را به «مدرسه معرفت و حرکت» تبدیل کنیم؛ مدرسه‌ای که اشک در آن آغاز بیداری، و معرفت مقدمه عمل باشد.

در این مسیر نورانی، ما بار دیگر امام راحل(ره) امام شهید و رهبر عزیزمان و با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، با خون شهیدان و با عهدی که بر سر پیمان با اسلام ناب محمدی(ص) بسته‌ایم تجدید میثاق می‌کنیم؛ عهد می‌بندیم که در خط ولایت، استقامت را تا آخرین نفس پاس بداریم و در برابر دشمنان دین و امت اسلامی، سست نشویم.

ما ایمان داریم که مسیر این انقلاب، با هدایت الهی و پرچم ولایت ادامه خواهد یافت و این پرچم، به فضل خداوند، در دستان امین امت اسلامی و ملت مبعوث برافراشته خواهد ماند؛ تا روزی که وعده الهی تحقق یابد و پرچم عدالت در سراسر جهان برافراشته شود.

لبیک یا حسین(ع)

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته