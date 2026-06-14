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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

هشدار نارنجی هواشناسی در تهران؛ طوفان و گرد و خاک شدید در راه است

هشدار نارنجی هواشناسی در تهران؛ طوفان و گرد و خاک شدید در راه است

اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار نارنجی از افزایش قابل توجه سرعت وزش باد در سطح استان از عصر امروز (۲۴ خرداد) تا اواخر وقت سه‌شنبه (۲۶ خرداد) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار نارنجی از افزایش قابل توجه سرعت وزش باد در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این هشدار، از عصر امروز (یکشنبه، ۲۴ خرداد) تا اواخر وقت سه‌شنبه (۲۶ خرداد)، به‌ویژه در ساعات عصر و شب، در نیمه جنوبی، غربی، مناطق مرکزی و ارتفاعات استان، در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود.

در ادامه این هشدار آمده است: این شرایط جوی می‌تواند موجب سقوط برخی اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و آسیب به تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها شود. همچنین احتمال گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار، کاهش دید افقی و افت محسوس کیفیت هوا، به‌ویژه در مناطق غربی و جنوبی استان وجود دارد.

هواشناسی استان تهران همچنین از احتمال وقوع طوفان گرد و خاک به‌خصوص در نوارهای مرزی غربی و جنوبی خبر داده و افزوده است: در مناطق شمالی و شرقی نیز در برخی ساعات، به‌ویژه عصر و شب، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است.

در بخش توصیه‌های ایمنی این هشدار تأکید شده است: شهروندان از تردد و توقف در کنار سازه‌های ناپایدار، درختان و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند، نسبت به استحکام داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل شود، از استقرار در ارتفاعات، برج‌ها و دکل‌ها پرهیز شود و انجام پرواز با گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد با احتیاط یا لغو همراه باشد.

همچنین مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام فعالیت‌های عمرانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات و قله‌ها از دیگر توصیه‌های این اداره کل عنوان شده است.

کد مطلب 6859702
زهره آقاجانی

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