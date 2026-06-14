هشدار نارنجی هواشناسی در تهران؛ طوفان و گرد و خاک شدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار نارنجی از افزایش قابل توجه سرعت وزش باد در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این هشدار، از عصر امروز (یکشنبه، ۲۴ خرداد) تا اواخر وقت سهشنبه (۲۶ خرداد)، بهویژه در ساعات عصر و شب، در نیمه جنوبی، غربی، مناطق مرکزی و ارتفاعات استان، در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید پیشبینی میشود.
در ادامه این هشدار آمده است: این شرایط جوی میتواند موجب سقوط برخی اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت از جمله داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و آسیب به تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها شود. همچنین احتمال گسترش گرد و خاک از استانهای همجوار، کاهش دید افقی و افت محسوس کیفیت هوا، بهویژه در مناطق غربی و جنوبی استان وجود دارد.
هواشناسی استان تهران همچنین از احتمال وقوع طوفان گرد و خاک بهخصوص در نوارهای مرزی غربی و جنوبی خبر داده و افزوده است: در مناطق شمالی و شرقی نیز در برخی ساعات، بهویژه عصر و شب، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است.
در بخش توصیههای ایمنی این هشدار تأکید شده است: شهروندان از تردد و توقف در کنار سازههای ناپایدار، درختان و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند، نسبت به استحکام داربستها و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل شود، از استقرار در ارتفاعات، برجها و دکلها پرهیز شود و انجام پرواز با گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد با احتیاط یا لغو همراه باشد.
همچنین مستحکمسازی پوشش گلخانهها، احتیاط در انجام فعالیتهای عمرانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات و قلهها از دیگر توصیههای این اداره کل عنوان شده است.
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