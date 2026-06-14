فرماندار رشت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح یکشنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی شهرستان، ضمن تأکید بر نقش محوری فرهنگ عاشورا در حفظ انسجام اجتماعی و دینی جامعه اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و همراهی برای عبور از شرایط حساس کشور هستیم و همه باید در مسیر تبیین آرمان‌های عاشورا و سیاست‌های نظام اسلامی گام برداریم.

وی با اشاره به فلسفه قیام امام حسین (ع) تصریح کرد: عاشورا صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، بلکه موتور محرک احیای اسلام ناب محمدی و الگویی ماندگار برای اصلاح‌گری، عدالت‌خواهی و آزادگی در طول تاریخ است.

میرغضنفری با بیان اینکه باید فراتر از پرداختن به مصائب عاشورا، به فلسفه و اهداف قیام سیدالشهدا (ع) توجه کنیم، افزود: لازم است بار دیگر چرایی رخدادهای صدر اسلام و فاصله گرفتن بخشی از جامعه اسلامی از مسیر ولایت و آموزه‌های نبوی را مرور کنیم تا از تکرار خطاهای تاریخی جلوگیری شود.

فرماندار رشت با اشاره به جهانی بودن پیام نهضت عاشورا گفت: امروز پیام آزادگی و حریت امام حسین (ع) مرزهای جغرافیایی و اعتقادی را درنوردیده و شاهد حضور انسان‌های آزاده از کشورهای مختلف جهان در آیین عظیم اربعین هستیم؛ افرادی که حتی مسلمان نیستند اما به ارزش‌های انسانی و آزادگی نهضت حسینی احترام می‌گذارند.

میرغضنفری با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: همه ما موظف هستیم در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و منافع ملی حرکت کنیم و از هرگونه اقدامی که موجب تقویت اهداف و خواسته‌های دشمنان شود، پرهیز کنیم.

وی با اشاره به تحولات و مباحث مرتبط با دیپلماسی کشور اظهار داشت: هرچند سابقه بدعهدی آمریکا و دشمنی رژیم صهیونیستی بر کسی پوشیده نیست، اما در شرایط فعلی باید از تیم دیپلماسی کشور که تحت هدایت و نظارت رهبر معظم انقلاب فعالیت می‌کند حمایت کنیم و منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.

فرماندار رشت وحدت و انسجام ملی را عامل اصلی موفقیت‌های کشور در عرصه‌های مختلف دانست و افزود: پیروزی‌های ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دوران بازسازی و همچنین عبور از بحران‌های اخیر، همواره در سایه وحدت و همدلی مردم حاصل شده است.

وی با بیان اینکه اختلاف سلیقه در جامعه امری طبیعی است، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد حفظ وحدت حول محور نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است و همه باید برای عبور موفق از شرایط موجود در کنار یکدیگر قرار بگیریم.

میرغضنفری نقش روحانیون، مبلغان دینی و هیئات مذهبی را در شرایط کنونی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: مبلغان دینی در ایام محرم مسئولیت سنگینی در زمینه تبیین صحیح مسائل روز، ترویج وحدت و تقویت امید و اعتماد در جامعه بر عهده دارند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مسائل امنیتی در برگزاری مراسم‌های محرم تأکید کرد و افزود: هیئات مذهبی باید در زمینه مسیرهای حرکت، زمان‌بندی برنامه‌ها و سایر اقدامات اجرایی هماهنگی لازم را با دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و خدمات‌رسان داشته باشند تا مراسم‌ها در نهایت نظم و امنیت برگزار شود.

فرماندار رشت با اشاره به اهمیت اقامه نماز ظهر عاشورا گفت: نماز ستون دین است و اقامه نماز ظهر عاشورا یادآور یکی از مهم‌ترین پیام‌های نهضت حسینی محسوب می‌شود که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه پیشنهاد برگزاری اجتماع بزرگ هیئات مذهبی شهرستان رشت در روز عاشورا را مطرح کرد و افزود: در صورت موافقت دستگاه‌ها و هیئات مذهبی، می‌توان با برگزاری یک اجتماع بزرگ و منسجم در میدان شهرداری رشت، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و ارادت مردم به آرمان‌های عاشورا را به نمایش گذاشت.

میرغضنفری همچنین بر آمادگی دستگاه‌های خدماتی و امدادی از جمله اورژانس، هلال احمر و مجموعه بهداشت و درمان در ایام محرم تأکید کرد و گفت: با توجه به گرمای هوا، رعایت کامل مسائل بهداشتی در مواکب و محل‌های توزیع نذورات ضروری است تا سلامت شهروندان حفظ شود.

وی در پایان با تأکید بر مردمی بودن آیین‌های عزاداری ماه محرم خاطرنشان کرد: راز ماندگاری نهضت عاشورا پس از گذشت بیش از ۱۴ قرن، پیوند عمیق آن با مردم است و باید تلاش کنیم مراسم‌های محرم با محوریت مشارکت و حضور گسترده مردم برگزار شود.