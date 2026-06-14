به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در نشست مجازی مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار، فرماندهان شهید و شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد تا با بسیج همه ظرفیتهای خود، زمینه حضور دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها را در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی فراهم کند.
وی با اشاره به اقدامات وزارت آموزش و پرورش در شرایط جنگی گفت: فعالیتهای این وزارتخانه در چهار محور اصلی شامل مدیریت شرایط جنگ، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اجرای تکالیف برنامه هفتم و آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید دنبال شده است.
آموزش در هیچ شرایطی تعطیل نشد
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه استمرار آموزش بود، افزود: برای تحقق این هدف، سه بستر آموزشی شامل شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و تولید و توزیع درسنامه برای مناطق کمبرخوردار فعال شد تا فرآیند تعلیم و تربیت حتی در شرایط جنگ نیز متوقف نشود.
کاظمی ادامه داد: علاوه بر استمرار آموزش، حمایتهای روانی و اجتماعی از دانشآموزان و خانوادهها، ارتباط مستمر مدارس با اولیا و نظارت بر کیفیت آموزش نیز به صورت مستمر در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و تربیتی انجام شده در این ایام گفت: برنامههای فرهنگی در پنج عرصه مدرسه، کلاس درس، فضای مجازی، رسانه و محیط اجتماعی دنبال شد و تلاش کردیم هر کلاس درس به یک پایگاه فرهنگی و تربیتی برای تقویت روحیه دانشآموزان و پشتیبانی از جبهه مقاومت تبدیل شود.
امتحانات نهایی از ۲۱ تیر آغاز میشود
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده درباره امتحانات نهایی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت شورای عالی آموزش و پرورش، سناریوهای مختلفی برای برگزاری امتحانات پیشبینی و اختیار لازم نیز به وزارت آموزش و پرورش واگذار شد.
وی افزود: اگرچه برنامهریزی اولیه بر آغاز امتحانات از ۱۳ تیرماه بود، اما با توجه به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، تصمیم گرفته شد امتحانات نهایی یک هفته به تعویق بیفتد و از روز ۲۱ تیرماه آغاز شود تا دانشآموزان، خانوادهها و فرهنگیان بتوانند در این مراسم حضور داشته باشند.
کاظمی تأکید کرد: زمان برگزاری آزمون سراسری و آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان نیز متناسب با این تغییرات برنامهریزی شده و بر اساس تقویم جدید برگزار خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از همکاری مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش و شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با همکاری همه دستگاهها، مصوبات مهمی برای کاهش دغدغه دانشآموزان به تصویب رسید.
وی افزود: کاهش تعداد دروس مؤثر پایه یازدهم از ۱۱ درس به ۶ درس، تثبیت نحوه تأثیر سوابق تحصیلی و همچنین تصویب امکان ترمیم نمره تکدرس برای سال جاری از جمله مهمترین تصمیماتی بود که بخش قابل توجهی از نگرانی خانوادهها و داوطلبان را برطرف کرد.
بیش از ۱۵۰۰ مدرسه در جنگ آسیب دید
کاظمی با اشاره به خسارتهای وارد شده به فضاهای آموزشی در جریان جنگ گفت: در مجموع هزار و ۵۰۷ مدرسه دچار آسیب شدند که تاکنون هزار و ۱۷۴ مدرسه با انجام تعمیرات و اختصاص حدود یک همت اعتبار دوباره آماده بهرهبرداری شدهاند.
وی برآورد خسارت وارد شده به مدارس را حدود ۳.۷ همت اعلام کرد و افزود: تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت خیرین مدرسهساز، گروههای جهادی و سایر امکانات کشور، بازسازی کامل مدارس آسیبدیده هرچه سریعتر انجام شود.
تشکیل ستاد ملی میناب
وزیر آموزش و پرورش از تشکیل ستاد ملی میناب با حضور پنج وزیر خبر داد و گفت: این ستاد با هدف ارائه خدمات روانی، اجتماعی و تربیتی به دانشآموزان پس از جنگ تشکیل شده و وزارت آموزش و پرورش نیز برنامههای متنوعی را در این حوزه طراحی و اجرا کرده است.
ثبت سفارش ۹۰ درصد کتابهای درسی
کاظمی با اشاره به آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی آینده اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۱ میلیون نفر از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز میانپایه کتابهای درسی خود را ثبت سفارش کردهاند که نزدیک به ۹۰ درصد کل دانشآموزان را شامل میشود.
وی افزود: بخش عمده کتابهای درسی چاپ شده و آماده توزیع است و بخشی از ظرفیت کتابها نیز به معرفی شهدای جنگ، رهبر شهید انقلاب و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع از وطن اختصاص یافته است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فرآیند ثبتنام دانشآموزان گفت: برای نخستین بار ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود و خانوادهها نیازی به مراجعه حضوری ندارند.
وی ادامه داد: ثبتنام دانشآموزان میانپایه نیز به صورت خودکار انجام شده و درباره دانشآموزان اتباع نیز مقرر شده است دانشآموزانی که سال گذشته در مدارس کشور تحصیل کردهاند بدون مشکل ثبتنام شوند و ثبتنام دانشآموزان جدید نیز مطابق ضوابط ابلاغی سازمان ملی مهاجرت انجام خواهد شد.
کمبود اعتبارات، مهمترین دغدغه آموزش و پرورش
کاظمی با اشاره به مشکلات اعتباری وزارت آموزش و پرورش گفت: برای تأمین کاغذ مورد نیاز چاپ کتابهای درسی و اجرای برنامههای مختلف آموزشی با محدودیت منابع روبهرو هستیم و انتظار داریم مجلس در تأمین اعتبارات مورد نیاز این وزارتخانه همراهی بیشتری داشته باشد.
وی افزود: اگر منابع مورد نیاز در نیمه نخست سال تأمین نشود، در چاپ کتابهای درسی نیمه دوم سال با مشکل مواجه خواهیم شد.
شبکه شاد نیازمند تقویت زیرساخت است
وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت شبکه شاد نیز اظهار کرد: با وجود برگزاری دهها جلسه کارشناسی و اخذ مصوبات لازم، هنوز محدودیتهای بودجهای مانع ارتقای کامل زیرساختهای این شبکه شده است.
وی گفت: افزایش ظرفیت سرورهای شبکه شاد از طریق منابع مسئولیتهای اجتماعی پیشبینی شده و امیدواریم با همراهی دولت و مجلس، این مشکل برطرف شود.
کاظمی با اشاره به مطالبات نیروهای حقالتدریس، طرح امین، نهضت سوادآموزی و سایر نیروهای آموزشی گفت: تعیین تکلیف وضعیت این نیروها از اولویتهای وزارت آموزش و پرورش است و این موضوع با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاههای ذیربط به صورت جدی دنبال خواهد شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری دولت و مجلس، زمینه ارتقای کیفیت آموزشی، بهبود زیرساختهای آموزش و پرورش، رفع دغدغه فرهنگیان و فراهم شدن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی جدید فراهم شود.
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