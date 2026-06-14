برد یک نیمه آلمان در شب غافلگیرشدن از کوراسائو

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال آلمان و کوراسائو از ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه یکشنبه در ورزشگاه بوستون از گروه E با قضاوت جلال جید برگزار شد که نیمه نخست با نتیجه ۳ بر یک به سود مانشهافت به مایان رسید.

انمچا(۶) و اشلوتربک (۳۸) و هاورتز (۳+۴۵ - پنالتی) برای آلمان و لیوانو کومننسیا (۲۱) برای کوراسائو گلزنی کردند.

بازی مطابق انتظار با تصاحب توم از سوی آلمانی ها همراه بود. پاس های دقیق و کوتاه برای نفوذ به عمق دفاع کوراسائو در دستور کار قرار داشت. ژرمن ها در همان ابتدای مسابقه روی حرکت ترکیبی و تیمی شاگردان یولیان ناگلزمان توانستند توسط انمچا خیلی زود به گل برسند تا تصور تماشاگران این بازی روی برد پرگل آلمان باشد.

با این حال دیک ادراکات سرمربی کهنه کار کوراسائو بدون ترس از اسم و رسم آلمان تصمیم گرفت بازی رو به جلو را در دستور کار شاگردانش قرار دهد. اتفاقی که دو بار باعث شد تا یورگن لوکادیا مهاجم پیشین پرسپولیس صاحب موقعیت شود اما دفاع مانشهافت مانع از این اتفاق شد.

با این حال انگیزه کوراسائو باعث سد تا آنها در دقیقه ۲۱ روی نفوذ از جناح راست و دریافت توپ توسط لوکادیا صاحب موقعیت دیگری شوند. توپی که دفاع آلمان از زیر پای لوکادیا ربود اما کومننسیا خیلی به موقع آن را شوت زد تا کوراسائو در عین ناباوری دروازه مانوئل نویر را باز کند.

در ادامه آلمان نظم همیشگی خود را سعی کرد بازیابی کند تا در دقیقه ۳۸ روی کرنر ارسالی توسط براون بتواند توسط اشلوتربک به گل دوم برسد.

ژرمن ها بازی را در نیمه اول به طور مالکانه ادامه دادند تا ور آخرین ثانیه های این نیمه خطا روی موسی‌الرضا باعث اعلا پنالتی سود و هاویتزر آن را تبدیل به گل کند.