آلمان با ۷ گل برای همه خط و نشان کشید/کوراسائو یک جرقه زد و خاموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال آلمان و کوراسائو از ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه یکشنبه در ورزشگاه بوستون از گروه E با قضاوت جلال جید برگزار شد که با نتیجه ۷ بر یک به سود مانشهافت به مایان رسید.

انمچا(۶) و اشلوتربک (۳۸)، هاورتز (۳+۴۵ - پنالتی و ۸۸)، موسیالا (۵۰)، براون (۶۸) و دنیز اونداو (۷۸) برای آلمان و لیوانو کومننسیا (۲۱) برای کوراسائوو گلزنی کردند.

بازی مطابق انتظار با مالکیت توپ آلمان آغاز شد. ژرمن‌ها با پاس‌های کوتاه و دقیق سعی داشتند از عمق دفاع کوراسائو نفوذ کنند و خیلی زود به هدف خود رسیدند. در دقیقه ۶، روی یک حرکت ترکیبی و تیمی از شاگردان یولیان ناگلزمان، انمچا دروازه حریف را باز کرد تا آلمان خیلی زود از کوراسائو پیش بیفتد.

با وجود گل زودهنگام، کوراسائو عقب ننشست. دیک ادروکات، سرمربی باتجربه این تیم، بدون توجه به نام و اعتبار آلمان دستور بازی تهاجمی داد و همین موضوع باعث شد یورگن لوکادیا، مهاجم پیشین پرسپولیس، دو بار در موقعیت گلزنی قرار بگیرد اما دفاع منسجم مانشافت مانع از باز شدن دروازه شد.

در دقیقه ۲۱، حملات جسورانه کوراسائو نتیجه داد. نفوذ از جناح راست و توپ‌گیری موفق لوکادیا، هرچند با دخالت مدافعان آلمان ناقص ماند، اما لیوانو کومننسیا به موقع وارد صحنه شد و با شوتی دقیق، دروازه مانوئل نویر را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

پس از این گل، آلمان بار دیگر کنترل بازی را در اختیار گرفت و تلاش کرد نظم تاکتیکی خود را بازیابی کند. این تیم در دقیقه ۳۸ روی ارسال کرنر براون و ضربه سر اشلوتربک به گل دوم رسید تا دوباره از حریف پیش بیفتد.

فشار آلمان در دقایق پایانی نیمه نخست ادامه داشت و در وقت‌های تلف شده، خطا روی جمال موسیالا باعث اعلام پنالتی شد. کای هاورتز پشت ضربه ایستاد و آن را در دقیقه ۳+۴۵ به گل تبدیل کرد تا نیمه اول با برتری ۳ بر یک آلمان به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز جریان بازی کاملاً در اختیار آلمان بود. شاگردان ناگلزمان با کمترین ریسک، توپ را بین خود به گردش در می‌آوردند و بار دیگر روی یک کار تیمی موفق شدند در دقیقه ۵۰ توسط موسیالا به گل چهارم برسند.

کوراسائو با وجود اختلاف دو گل، همچنان تلاش می‌کرد چهره‌ای هجومی از خود نشان دهد. در دقیقه ۶۲، ارسال کومننسیا و ضربه سر باکونا می‌توانست اختلاف را کمتر کند اما توپ از بالای دروازه نویر به بیرون رفت.

آلمان نیز یک دقیقه بعد فرصت خوبی برای گل پنجم داشت. پاس عمقی جاناتان تاه به لروی سانه رسید اما شوت فنی این بازیکن با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

کوراسائو در دقیقه ۶۶ توانست گل دوم را بزند اما بازیکن این تیم در موقعیت آفساید بود تا این گل مردود شود.

ناتانی براون هافبک جوان مانشهافت که انگیزه زیادی برای ثبت اسم خودش به عنوان گلزن در جام جهانی داشت بالاخره در دقیقه ۶۸ توانست با ضربه ای فنی گل پنجم آلمان را به تور دروازه کوراسائو بزند.

در ادامه، ناگلزمان با چند تعویض سعی کرد به مهره‌های اصلی تیمش استراحت بدهد، اما نظم تاکتیکی و بازی مالکانه آلمان همچنان حفظ شد.

تعویض هایی که روند مثبت آلمانی ها را متوقف نکرد تا دنیز اوندا تنها ۵ دقیقه پس از ورود به میدان بتواند روی پاس کیمیش گل ششم را برای تیمش بزند.

عطش آلمان تمامی نداشت تا هاورتز در دقیقه ۸۸ روی پاس عمقی اوندا بتواند دومین گل خود و هفتمین گل تیمش را بزند.

با این نتیجه مانشافت در نخستین دیدار خود در جام، با یک پیروزی پرگل قدرت‌نمایی کند و نشان دهد همچنان دنبال جام زرین طلای فوتبال جهان است‌