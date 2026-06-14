https://mehrnews.com/x3ckjT ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۲ کد مطلب 6860386 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۲ گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه را در اجتماع شبانه گرامی داشتند. دریافت 4 MB کد مطلب 6860386 کپی شد مطالب مرتبط صد و ششمین اجتماع «نحن منتقمون» به نام ۸ شهید امنیت برگزار میشود همخوانی دعای فرج در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه مزین به نام هشت شهید صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه برگزار میشود برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
نظر شما