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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۵

چاووش محرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

چاووش محرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- چاووش محرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه، در شب قبل از آغاز ماه محرم نواخته شد.

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کد مطلب 6860398

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