https://mehrnews.com/x3ckk8 ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۵ کد مطلب 6860398 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۵ چاووش محرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- چاووش محرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه، در شب قبل از آغاز ماه محرم نواخته شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6860398 کپی شد مطالب مرتبط صد و ششمین اجتماع «نحن منتقمون» به نام ۸ شهید امنیت برگزار میشود همخوانی دعای فرج در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه مزین به نام هشت شهید صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه برگزار میشود برچسبها جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر کرمانشاه
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