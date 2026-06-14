به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «شهباز شریف» نخست‌‎وزیر پاکستان مدعی شد که توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران امضاء شده است.

وی افزود: ‏پس از مذاکرات فشرده، مفتخریم اعلام کنیم که توافق صلح بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است. هر دو طرف توقف فوری و دائمی عملیات نظامی را در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان، اعلام کرده‌اند.

شهباز شریف اشاره داشت: ‏مراسم امضای رسمی روز جمعه، ۱۹ ژوئن در سوئیس برگزار خواهد شد.

وی افزود: ‏ما از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای تعهدشان به یافتن راه‌حل دیپلماتیک برای این درگیری تشکر می‌کنیم. همچنین قدردانی صمیمانه خود را از برادرانمان در این تلاش میانجی‌گری، رهبری بزرگ دولت قطر، برای حمایت‌شان در دستیابی به این توافق ابراز می‌داریم. همچنین به طور خاص از رهبری آینده‌نگر پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری ترکیه برای مشارکت‌های عظیم‌شان در این زمینه تشکر می‌کنم.

شهباز شریف گفت: ‏با برقراری این توافق، میانجیگران مجموعه‌ای از جلسات را این هفته تسهیل خواهند کرد. این بحث‌های پیش از اجرا پایه و اساس گفت‌وگوهای فنی و مراسم امضای رسمی را فراهم خواهند آورد.

لحظاتی قبل دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از قریب الوقوع بودن توافق بین این کشور و ایران خبر داده بود.