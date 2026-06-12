به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدباقر عبادی در خطبههای نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: دشمن برای دستیابی به اهداف خود از راهبردهایی همچون ایجاد تردید، ناامیدی، بدبینی و اختلافافکنی استفاده میکند و رسانههای معاند و صهیونیستی نیز در همین مسیر حرکت میکنند.
وی با بیان اینکه ماهیت جنگها در دنیای امروز تغییر کرده است، افزود: نبردها تنها به عرصه نظامی محدود نیست و رسانهها و شبکههای اجتماعی به ابزاری برای مدیریت افکار عمومی و جهتدهی به رفتار و سبک زندگی مردم تبدیل شدهاند.
امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: دشمنان تلاش میکنند با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای، افکار و رفتار جوامع را تحت تأثیر قرار دهند و از این رو افزایش آگاهی و بصیرت عمومی در برابر این هجمهها ضروری است.
عبادی با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر فشارها و جنگ ترکیبی دشمن ایستادگی کرده است، تصریح کرد: انسجام ملی و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مهمترین عامل خنثیسازی توطئههای دشمنان به شمار میرود.
وی دوگانهسازیهایی مانند «جنگ یا مذاکره» و «دیپلماسی یا مقاومت» را کاذب دانست و گفت: این گونه دوقطبیسازیها موجب تضعیف انسجام ملی و کاهش امنیت کشور میشود.
امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات مجموعه جهاد کشاورزی اظهار کرد: جهاد سازندگی از ابتکارات ارزشمند امام خمینی(ره) بود که نقش مهمی در توسعه روستاها و خدمترسانی به مردم ایفا کرد و امروز نیز وزارت جهاد کشاورزی خدمات گستردهای به کشور ارائه میدهد.
وی با اشاره به گسترش بیابانها و آثار تغییرات اقلیمی، بر ضرورت برنامهریزی برای مقابله با بیابانزایی تأکید کرد و افزود: چرای بیرویه و بهرهبرداری غیراصولی از مراتع میتواند تهدیدی جدی برای محیط زیست و زندگی بشر باشد.
عبادی همچنین توسعه مراکز آموزش عالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی را از افتخارات جمهوری اسلامی دانست و گفت: جوانان و دانشآموختگان ایرانی با بهرهگیری از دانش روز توانستهاند در حوزههای مختلف بهویژه عرصههای راهبردی و فناوریهای نوین دستاوردهای قابل توجهی کسب کنند.
وی در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم نسبت به آثار و پیامدهای گناه هشدار داد و بیان کرد: استمرار در گناه میتواند انسان را به مرحلهای برساند که ارزشهای دینی و آیات الهی را انکار یا مورد تمسخر قرار دهد.
امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه اصول اخلاقی و احکام الهی محدود به زمان خاصی نیست، افزود: پیشرفت فناوری و تغییر ابزارها به معنای تغییر ارزشهای اخلاقی و دینی نیست و آموزههای الهی همچنان پاسخگوی نیازهای بشر است.
عبادی در پایان با انتقاد از ترویج سبک زندگی غربی، تأکید کرد: تجربه کشورهای غربی نشان میدهد تضعیف بنیان خانواده و گسترش بیبندوباری آسیبهای گستردهای به همراه دارد و جامعه اسلامی نباید تحت تأثیر این الگوها قرار گیرد.
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