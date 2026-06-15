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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

حمایت ویژه بنیاد ملی نخبگان از استعدادهای برتر در حوزه‌های راهبردی

حمایت ویژه بنیاد ملی نخبگان از استعدادهای برتر در حوزه‌های راهبردی

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان از آمادگی این بنیاد برای حمایت ویژه از دانشجویان، پژوهشگران و اعضای هیات علمی برتر در حوزه های راهبردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سعید خدایگان قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان در نشست مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع توسعه رشته‌های تحصیلی راهبردی، با اشاره به مأموریت این نهاد در شناسایی و حمایت از سرمایه‌های انسانی برتر کشور، اظهار کرد: بنیاد ملی نخبگان در سال‌های اخیر برنامه‌های متنوعی از جمله حمایت از دانشجویان برتر، اجرای طرح شهید وزوایی، حمایت از جذب اعضای هیات علمی توانمند، طرح «جهت» و همچنین برنامه‌های حمایتی ویژه اساتید جوان را در دستور کار داشته است.

وی با بیان اینکه تمرکز اصلی بنیاد بر توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی نخبه است، افزود: انتظار می‌رود در رشته‌های تحصیلی راهبردی نیز جذب و پرورش دانشجویان و پژوهشگران برتر کشور با جدیت بیشتری دنبال شود و بنیاد ملی نخبگان آمادگی کامل دارد تا در تمام سطوح دانشجویی و هیات علمی، از افراد مستعد و توانمند این حوزه‌ها حمایت ویژه به عمل آورد.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: این حمایت‌ها بر اساس ضوابط مصوب بنیاد و با احراز شاخص‌های نخبگی صورت می‌گیرد و افرادی که برترین استعدادهای کشور هستند، می‌توانند از ظرفیت‌های حمایتی بنیاد بهره‌مند شوند.

خدایگان با اشاره به حمایت بنیاد از جذب اعضای هیات علمی گفت: در حال حاضر بر اساس مصوبات موجود، بنیاد آمادگی دارد متناسب با نیازهای کشور و رشته‌های راهبردی، فرآیند شناسایی و معرفی این افراد را جهت جذب به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه های کشور تسهیل کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی بنیاد برای دانشجویان و پژوهشگران اظهار داشت: برنامه‌های مختلف حمایتی بنیاد از جمله طرح‌های ویژه پژوهشگران و دانشجویان مستعد می‌تواند متناسب با نیاز رشته‌های راهبردی تقویت شده و زمینه رشد استعدادهای برتر در این حوزه‌ها را فراهم کند.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و استخدامی پایدار برای فارغ‌التحصیلان و نخبگان رشته‌های راهبردی تأکید کرد و گفت: لازم است در مصوبات پیش‌رو، تکالیف دستگاه‌های مسئول مانند سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصیص و تأمین ردیف‌های استخدامی و جذب نخبگان این حوزه‌ها به صورت شفاف و مؤثر مشخص شود تا مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی برتر کشور در آینده با موانع و مشکلات اجرایی مواجه نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد ملی نخبگان آمادگی دارد در چارچوب مأموریت‌های خود و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از توسعه سرمایه انسانی در رشته‌های تحصیلی راهبردی کشور حمایت کرده و زمینه حضور و اثرگذاری استعدادهای برتر در این حوزه‌ها را بیش از پیش فراهم سازد.

کد مطلب 6860658
مهتاب چابوک

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