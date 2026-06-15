به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، سعید خدایگان قائممقام بنیاد ملی نخبگان در نشست مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع توسعه رشتههای تحصیلی راهبردی، با اشاره به مأموریت این نهاد در شناسایی و حمایت از سرمایههای انسانی برتر کشور، اظهار کرد: بنیاد ملی نخبگان در سالهای اخیر برنامههای متنوعی از جمله حمایت از دانشجویان برتر، اجرای طرح شهید وزوایی، حمایت از جذب اعضای هیات علمی توانمند، طرح «جهت» و همچنین برنامههای حمایتی ویژه اساتید جوان را در دستور کار داشته است.
وی با بیان اینکه تمرکز اصلی بنیاد بر توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی نخبه است، افزود: انتظار میرود در رشتههای تحصیلی راهبردی نیز جذب و پرورش دانشجویان و پژوهشگران برتر کشور با جدیت بیشتری دنبال شود و بنیاد ملی نخبگان آمادگی کامل دارد تا در تمام سطوح دانشجویی و هیات علمی، از افراد مستعد و توانمند این حوزهها حمایت ویژه به عمل آورد.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: این حمایتها بر اساس ضوابط مصوب بنیاد و با احراز شاخصهای نخبگی صورت میگیرد و افرادی که برترین استعدادهای کشور هستند، میتوانند از ظرفیتهای حمایتی بنیاد بهرهمند شوند.
خدایگان با اشاره به حمایت بنیاد از جذب اعضای هیات علمی گفت: در حال حاضر بر اساس مصوبات موجود، بنیاد آمادگی دارد متناسب با نیازهای کشور و رشتههای راهبردی، فرآیند شناسایی و معرفی این افراد را جهت جذب به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه های کشور تسهیل کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای حمایتی بنیاد برای دانشجویان و پژوهشگران اظهار داشت: برنامههای مختلف حمایتی بنیاد از جمله طرحهای ویژه پژوهشگران و دانشجویان مستعد میتواند متناسب با نیاز رشتههای راهبردی تقویت شده و زمینه رشد استعدادهای برتر در این حوزهها را فراهم کند.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت پیشبینی سازوکارهای اجرایی و استخدامی پایدار برای فارغالتحصیلان و نخبگان رشتههای راهبردی تأکید کرد و گفت: لازم است در مصوبات پیشرو، تکالیف دستگاههای مسئول مانند سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصیص و تأمین ردیفهای استخدامی و جذب نخبگان این حوزهها به صورت شفاف و مؤثر مشخص شود تا مسیر بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی برتر کشور در آینده با موانع و مشکلات اجرایی مواجه نشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد ملی نخبگان آمادگی دارد در چارچوب مأموریتهای خود و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از توسعه سرمایه انسانی در رشتههای تحصیلی راهبردی کشور حمایت کرده و زمینه حضور و اثرگذاری استعدادهای برتر در این حوزهها را بیش از پیش فراهم سازد.
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