خرید تضمینی گندم در مازندران از ۴۰ هزار تن گذشت

محمد جعفری در گفت وگو با خبرنگار مهر از تداوم روند خرید تضمینی گندم و ثبت خرید بیش از ۴۰ هزار تن محصول از کشاورزان استان خبر داد و گفت: با هدف تسهیل در تحویل گندم، دو مرکز جدید در شهرستان‌های آمل و ساری به شبکه مراکز خرید اضافه شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار تن گندم از کشاورزان پرتلاش مازندرانی به صورت تضمینی خریداری شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در راستای تسهیل فرآیند تحویل محصول و خدمت‌رسانی بهتر به گندم‌کاران، از امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ دو مرکز جدید شامل کارخانه آرد آسیابان آمل و شرکت تعاونی روستایی تجن ساری به جمع مراکز خرید تضمینی گندم استان پیوسته‌اند.

مدیرکل غله مازندران با قدردانی از همکاری ارزشمند کشاورزان تصریح کرد: افزایش نقاط تحویل گندم با هدف کاهش مسافت حمل و جلوگیری از تجمع طولانی مدت خودروهای کشاورزان در مراکز قبلی انجام شده است.