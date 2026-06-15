ابهام در پخش بازی اول ایران از سینماها؛ پلیس اماکن هنوز مجوز نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعلام قبلی شورای صنفی نمایش مبنی بر پخش دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از سالنهای سینما، همچنان در فاصله چند ساعت مانده تا اولین دیدار ایران در این رقابتها تکلیف بلیتفروشی و پخش این مسابقات مشخص نیست. تیم ملی کشورمان نخستین بازی خود در جام جهانی را ساعت ۴:۳۰ بامداد روز سهشنبه ۲۶ خرداد در لسآنجلس مقابل تیم ملی نیوزیلند برگزار میکند.
طبق پیگیری خبرنگار مهر پلیس اماکن هنوز مجوز پخش مسابقات فوتبال در سالنهای سینما را صادر نکرده است. اگر سازمان سینمایی تا عصر امروز بتواند مشکل پخش فوتبال بامداد فردا را حل و مجوزهای لازم را اخذ کند، قیمت هر بلیت برای تماشای این بازیها ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
از آنجا که تمامی دیدارهای تیم ملی در جام جهانی امسال در ساعات بامداد و آخر شب برگزار میشود، پخش مسابقات جام جهانی خللی در اکران فیلمها ایجاد نمیکند و از طرفی میتواند فرصتی برای جبران بخشی از خسارتهای وارده به سینماداران در جنگ اخیر باشد.
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