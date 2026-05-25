استقبال ویژه از پیراهن حریف تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال نیوزیلند در آستانه سومین حضور خود در رقابت‌های جام جهانی، با استقبال گسترده هواداران از پیراهن‌های این تیم روبه‌رو شده تا فدراسیون فوتبال این کشور درآمد قابل توجهی از محل فروش البسه رسمی کسب کند.

سایت گل با انتشار مطلبی در این باره عنوان کرد فدراسیون فوتبال نیوزیلند که همکاری نزدیکی با پوما دارد، قرارداد ویژه‌ای با این کمپانی امضا کرده است. قراردادی که بر اساس آن بخشی از درآمد فروش پیراهن‌های هواداری و کیت اصلی تیم ملی به حساب فدراسیون فوتبال این کشور واریز می‌شود.

علاوه بر این، اسپانسر تولید البسه تیم ملی نیوزیلند نیز مبلغ قابل توجهی بابت همکاری تجاری و تبلیغاتی به فدراسیون فوتبال این کشور پرداخت کرده تا نیوزیلندی‌ها از فضای ایجاد شده پیرامون جام جهانی، درآمد اقتصادی مهمی به دست آورند.

نیوزیلند که برای سومین بار حضور در جام جهانی را تجربه می‌کند، در گروه G مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های ایران، بلژیک و مصر همگروه شده است؛ گروهی که از همین حالا توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل