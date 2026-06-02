به گزارش خبرنگار مهر، خالد الدرندلی نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال مصر و رئیس کاروان تیم ملی این کشور در آمریکا، درباره آخرین وضعیت اردوی فراعنه در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین آینده حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، توضیحاتی ارائه کرد.

وی در خصوص احتمال تمدید قرارداد حُسام حسن پس از پایان جام جهانی گفت: امیدواریم حسام حسن در جام جهانی موفق باشد و پس از مسابقات بتوانیم قرارداد او را برای یک دوره جدید تمدید کنیم.

الدرندلی همچنین افزود: حُسام حسن تلاش زیادی می‌کند تا پیش از جام جهانی به تمامی بازیکنان اعتمادبه‌نفس بدهد. ما نسبت به حضور تیم ملی مصر در جام جهانی خوش‌بین هستیم و سرمربی تیم نیز به همه بازیکنان اعتماد دارد.

رئیس کاروان مصر درباره شرایط اردو نیز اظهار داشت: حُسام حسن از رویارویی با تیم‌هایی مانند اسپانیا، عربستان و روسیه نگرانی نداشت و همواره منافع تیم ملی را در اولویت قرار می‌دهد. اردوی تیم ملی مصر طبق برنامه پیش می‌رود و نظم و انضباط خوبی میان بازیکنان برقرار است.

وی در ادامه خبر داد: عمر مرموش پس از دریافت مرخصی برای برگزاری مراسم ازدواج خود، روز چهارشنبه به اردوی تیم ملی مصر ملحق خواهد شد. همچنین محمد صلاح آمادگی کامل برای دیدار با برزیل را دارد.

دومین تمرین مصر در اوهایو برگزار شد

تیم ملی فوتبال مصر با هدایت حسام حسن و ابراهیم حسن، دومین جلسه تمرینی خود را در شهر اوهایوی آمریکا برگزار کرد. این تمرین در چارچوب آماده‌سازی برای دیدار دوستانه مقابل برزیل انجام شد.

بازیکنان ابتدا ۳۰ دقیقه تمرینات بدنسازی در سالن انجام دادند و سپس زیر نظر کادر فنی به اجرای برنامه‌های تاکتیکی، کارهای تکنیکی، بازی درون‌تیمی و تمرین شوت‌زنی پرداختند. خالد الدرندلی نیز از نزدیک بر روند تمرینات نظارت داشت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم ملی مصر بامداد یکشنبه آینده در ایالت اوهایو به مصاف تیم ملی برزیل خواهد رفت تا آخرین آزمون جدی خود را پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی پشت سر بگذارد.

فراعنه در نخستین دیدار رسمی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، روز ۱۵ ژوئن و در چارچوب رقابت‌های گروه هفتم برابر تیم ملی بلژیک قرار خواهند گرفت.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل