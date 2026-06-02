واکنش AFC به لیست نهایی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، لیست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ روز گذشته (دوشنبه ۱۱ خرداد) اعلام شد و ۵ بازیکن از حضور در این مسابقات بازماندند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در این رابطه نوشت: امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، در فهرست نهایی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر به بازیکنان باتجربه اعتماد کرد و مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش را به‌عنوان مهره‌های اصلی خط حمله معرفی کرد.

طارمی ۳۳ ساله که برای باشگاه المپیاکوس بازی می‌کند و جهانبخش، وینگر پیشین برایتون، قرار است رهبری خط حمله ایران را در این رقابت‌ها بر عهده داشته باشند.

تیم ملی ایران در جریان مسابقات، اردوگاه خود را در شهر مرزی تیخوانا در مکزیک برپا خواهد کرد، اما هر سه دیدار مرحله گروهی خود را در خاک ایالات متحده آمریکا برگزار می‌کند.

ایران در گروه G با تیم‌های نیوزیلند (۱۵ ژوئن)، بلژیک (۲۱ ژوئن) و مصر (چند روز بعد) روبه‌رو خواهد شد و برای نخستین‌بار به دنبال عبور از مرحله گروهی در تاریخ حضور خود در جام جهانی است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل