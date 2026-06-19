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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۱

جام جهانی ۲۰۲۶؛

بازیکن مصدوم تیم ملی ایران همچنان غایب ماند!

بازیکن مصدوم تیم ملی ایران همچنان غایب ماند!

روزبه چشمی در دومین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ هم نمی تواند بازی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی تمرینات خود را برای دومین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک ادامه می دهد که روزبه چشمی همچنان امکان بازی کردن به دلیل مصدومیت را ندارد.

چشمی که حدود یک ماه قبل ور جریان اردوی تیم ملی در آنتالیا دچار آسیب دیدگی شد در عجیب ترین تصمیم کادرفنی در لیست نهایی ملی پوشان برای جام ۲۰۲۶ قرار گرفت تا احتمالاتی برای امکان حضور او مطرح شود اما حالا مشخص شد کاپیتان استقلال تهران توانایی بازی را در بازی با بلژیک را هم ندارد تا اینگونه یکی از سهمیه های بازیکنان تیم ملی برای بازی کردن نادیده گرفته شود.

دیدار تیم های ملی ایران و بلژیک ساعت ۲۲:۳۰ روز یکشنبه ۳۱ خردادماه در ورزشگاه سوفی لس آنجلس برگزار می شود.

کد مطلب 6865305

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