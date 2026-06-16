درگیری مرگبار بر سر یک کلاه؛ نوجوان ۱۶ ساله جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی اظهار کرد: در تاریخ بیستم دی ماه سال ۱۴۰۴ شاکی با هویت معلوم از اتباع کشور افغانستان با مراجعه به کلانتری ۱۵۵ نعمت‌آباد اعلام کرد که در تاریخ نوزدهم دی ماه سال ۱۴۰۴ حدود ساعت ۲۱ یکی از بستگان ۱۶ ساله‌اش که کارگر، مجرد و بی‌سواد بوده، در درگیری با یکی از همسایگان بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح و به بیمارستان بهارلو منتقل شده اما با وجود اقدامات درمانی جان خود را از دست داده است.

وی افزود: با اعلام خبر به این معاونت، مراتب به مرجع قضایی اعلام و دستورات لازم صادر شد. جسد برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل و پرونده برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

سرهنگ نثاری ادامه داد: با اعزام تیمی از کارآگاهان به محل درگیری و انجام تحقیقات نامحسوس مشخص شد ضارب پس از درگیری و اطلاع از فوت مقتول از محل متواری شده است.

وی گفت: با شناسایی پاتوق‌ها و مخفیگاه‌های احتمالی، مخفیگاه متهم در جنوب تهران شناسایی و در یک عملیات ضربتی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ متهم ۱۶ ساله، مجرد و بیکار دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی افزود: متهم در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرده و اظهار داشته است که در جریان درگیری بر سر برداشتن کلاه مقتول، درگیری رخ داده و وی با چاقو ضربه وارد کرده و از محل متواری شده است.

وی در پایان گفت: متهم پس از تکمیل تحقیقات و با دستور قضایی با قرار بازداشت موقت به کانون اصلاح و تربیت معرفی شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.