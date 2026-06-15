به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویتزر، ارتش آمریکا با انتشار یادداشتی ادعا کرد که محاصره بنادر ایران توسط نظامیان تروریست این کشور تا زمان تکمیل توافق (تفاهم‌نامه) آتش‌بس با ایران که قرار است در ۱۹ ژوئن (جمعه هفته جاری) امضا شود، همچنان پابرجاست.

در این پیام با تلاش برای سرپوش گذاشتن بر شکست ها و ناکامی های پنتاگون مقابل ایران، ادعا شده است: محاصره نظامی بنادر ایران که تمام تردد ورودی و خروجی از این بنادر را محدود می‌کند، همچنان پابرجاست.

این در حالی است که پیشتر رئیس‌جمهور آمریکا گفته بود که دستور داده است محاصره آمریکا علیه بنادر ایران به سرعت پایان یابد.

گفتنی است، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیشتر درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد.