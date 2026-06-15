به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب‌الله لبنان در این بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران، رهبری و مردم ایران، تحقق دستاورد بزرگ و برقراری آتش‌بس فراگیر در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان منجر شده است، قدردانی کرد و این دستاورد را تبریک گفت.

در این بیانیه آمده است که این دستاورد نتیجه پایداری، مقاومت و فداکاری‌های مردم و رهبری ایران بوده و نشان دهنده پایبندی آنان به حفظ کرامت، حاکمیت و استقلال ملی خود است.

حزب‌الله همچنین از رهبر، رئیس‌ جمهور، دولت، نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، ارتش و مردم ایران به خاطر حمایت از لبنان، مردم آن و «مقاومت» تقدیر و تأکید کرد که ایران همواره بر حضور مسئله لبنان در هر توافقی که به پایان جنگ منجر شود، اصرار داشته است.

در این بیانیه از کشورهای مختلفی که در تسهیل و پیشبرد مذاکرات و رفع موانع دستیابی به توافق نقش داشته‌اند نیز قدردانی و تأکید شده است که لبنان باید از فضای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت حاکمیت ملی و آزادسازی سرزمین‌های خود در چارچوب وحدت داخلی بهره ببرد.

حزب‌الله در ادامه از مردم لبنان، به ویژه آوارگان و ساکنان مناطق درگیر جنگ، به خاطر صبر، استقامت و فداکاری‌هایشان قدردانی کرده و از نیروهای مقاومت نیز به عنوان مدافعان کشور یاد کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که حزب الله توافق کنونی را مقدمه‌ای برای ادامه روند آزادسازی کامل اراضی لبنان، بازگشت اسیران، بازگشت آوارگان به خانه‌های خود و بازسازی مناطق آسیب‌دیده می‌داند.

با این حال، از شهروندان جنوب لبنان خواسته شده است تا برای بازگشت به روستاها و شهرهای خود عجله نکنند و منتظر دستورالعمل‌های رسمی مربوط به بازگشت امن بمانند.

حزب‌الله همچنین تأکید کرده است که اسرائیل باید بداند شرایط به وضعیت پیش از دوم مارس بازنخواهد گشت و مقاومت همچنان خود را متعهد به دفاع از لبنان، مردم و حاکمیت این کشور تا زمان خروج کامل نظامیان اسرائیلی و بازگشت اسیران می‌داند.

حزب الله ضمن دعوت از دولت و همه جریان‌های سیاسی لبنانی برای همکاری به منظور تحقق اهداف مشترک و حفاظت از منافع و حاکمیت کشور، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و پرهیز از محاسبات ناموفق گذشته و تکیه بر وحدت داخلی و همکاری با «دوستان واقعی لبنان» تأکید کرده است.