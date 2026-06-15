حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی امدادگران به چهار حادثه رانندگی طی روز دوشنبه در جاده های استان سمنان خبر داد و افزود: در مجموع این حوادث ۹ نفر مصدوم شدند.

وی به حادثه تصادف کامیونت و تیبا و واژگونی تیبا کیلومتر یک محور آرادان به گرمسار اشاره کرد و ادامه داد: این حادثه مصدومیت چهار نفر را رقم زده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۱۰ محور گرمسار به ایوانکی یاد کرد و توضیح داد: به دو مصدوم حادثه امداد رسانی لازم شده است.

درخشان سقوط در دره تریلی کیلومتر ۱۷ محور فولاد محله به کیاسر را دیگر حادثه مهم رانندگی برشمرد و اضافه کرد: دو مصدوم حادثه راهی مراکز درمانی شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از حادثه تلخ واژگونی پژو ۲۰۶ محور سمنان به دامغان، افزود: این حادثه یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشته است.