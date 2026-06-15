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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

جبار ولی‌زاده دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل کردستان شد

جبار ولی‌زاده دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل کردستان شد

سنندج – جبار ولی‌زاده با حکم دبیرکل مجمع مشورتی نظام مسائل کشور به عنوان دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان کردستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبار ولی‌زاده با حکمی از سوی حمزه سفر بیگی، دبیرکل مجمع مشورتی نظام مسائل کشور، به عنوان دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان کردستان منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: مجمع مشورتی نظام مسائل کشور با تکیه بر ایمان، عزم جمعی و برنامه‌ریزی هدفمند، با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مسائل کشور، ارائه راهکارهای نوآورانه، تولید دانش مورد نیاز نظام حکمرانی، رصد مستمر تحولات و ایجاد شبکه‌ای منسجم از نخبگان و صاحب‌نظران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل شده است.

این مجمع تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، جوانان و کنشگران اجتماعی، زمینه مشارکت مؤثر آنان در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را فراهم کرده و با ارائه مشاوره‌های تخصصی به مراجع تصمیم‌گیر، در مسیر حل مسائل کشور گام بردارد.

حمزه سفر بیگی در این حکم با اشاره به سوابق، تجارب و شایستگی‌های جبار ولی‌زاده، وی را به مدت یک سال به عنوان دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان کردستان منصوب کرده است.

در بخش دیگری از این حکم بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی، رویکرد مسئله‌محور، تعامل سازنده با مسئولان، نخبگان و اقشار مختلف مردم و تلاش برای ارتقای حکمرانی نوین اسلامی و حل مسائل استان تأکید شده است.

کد مطلب 6861274

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