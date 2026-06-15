رضایی خواه: ۲۳۰۰ هیئت مذهبی در استان مرکزی فعال است

احمد رضایی‌ خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵۰ هیئت در حوزه برادران و بیش از ۳۰۰ هیئت بانوان در شهرستان اراک فعال هستند همچنین بخشی از هیئات بانوان در حال طی مراحل اخذ مجوز هستند و پس از تکمیل فرآیند قانونی، آمار نهایی آن‌ها قطعی خواهد شد.

وی افزود: شاخص بودن هیئت‌های مذهبی تنها به گستره جمعیتی وابسته نیست، بلکه هیئت‌های فعال در مناطق محروم و آسیب‌خیز که نقش مؤثری در هدایت و حمایت از خانواده‌ها ایفا می‌کنند، از مصادیق اصلی هیئت شاخص به شمار می‌روند.

رضایی خواه با اشاره به اینکه ۲۳۰۰ هیئت مذهبی در استان مرکزی فعال است، تصریح کرد: از نظر کیفیت برنامه‌ها و میزان مشارکت مردمی، حدود ۴۰ هیئت شاخص در سطح استان مرکزی فعال هستند و در تمامی شهرستان‌ها نیز هیئات شاخص حضور و فعالیت مستمر دارند.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان مرکزی با اشاره به ترکیب اجتماعی هیئات مذهبی ادامه داد: بیش از نیمی از هیئات مذهبی این استان در مناطق محروم و میان اقشار کم‌برخوردار فعالیت دارند و با وجود دشواری‌های اقتصادی، برپایی مراسم عزای حسینی را حفظ کرده‌اند.

وی تاکید کرد: هیئات دانش‌آموزی و دانشجویی استان مرکزی نیز امسال با دریافت مجوزهای لازم، برنامه‌های عزاداری خود را با محوریت نوجوانان و جوانان برگزار می‌کنند.

رضایی خواه افزود: برخی هیئات مذهبی به دلیل نبود مسجد یا حسینیه، مراسم عزاداری را به‌صورت خانگی برگزار کرده و از ظرفیت مداحان برای اجرای برنامه‌ها بهره می‌گیرند.

وی با اشاره به زمان برگزاری مراسم هیئات های عزاداری بیان کرد: برنامه‌های اصلی عزاداری محرم در استان مرکزی پس از اذان مغرب و عشا آغاز و تا حدود ساعت ۲۲ و ۴۵ دقیقه ادامه دارد و بخشی از هیئات نیز مراسم خود را در قالب حرکت‌های خیابانی و میدانی برگزار می‌کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان مرکزی گفت: امسال به هیئات مذهبی توصیه شده است در کنار برنامه‌های سنتی مساجد و حسینیه‌ها، حضور فعال‌تری در سطح شهر از جمله خیابان‌ها، میادین و پارک‌ها داشته باشند تا شعائر حسینی بیش از گذشته در جامعه نمود پیدا کند.

وی تصریح کرد: در ایام محرم و صفر، سراسر استان مرکزی به حسینیه‌ای بزرگ تبدیل می‌شود و فضای معنوی آن در شهرها و روستاها جریان دارد.

رضایی خواه افزود: این مراسم‌ها تا شام غریبان و مناسبت‌هایی همچون اربعین، ۲۸ صفر و شهادت امام رضا (ع) ادامه می‌یابد.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط و تحولات اخیر، پیش‌بینی می‌شود مراسم محرم امسال با شور، حضور و مشارکت گسترده‌تری نسبت به سال‌های گذشته برگزار شود.

حجت‌الاسلام رضایی خواه گفت: هیئات مذهبی همواره در بزنگاه‌های مختلف از جمله دوران کرونا، فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه، حضوری فعال در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی داشته‌اند.

وی افزود: امسال نیز مراسم عزاداری با محوریت پرچم هیئت، پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب و شهدای مقاومت برگزار خواهد شد.