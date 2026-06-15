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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۲

عزاداری مردم کرمانشاه در شب اول ماه محرم الحرام

عزاداری مردم کرمانشاه در شب اول ماه محرم الحرام

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در شب اول ماه محرم الحرام به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6861456

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