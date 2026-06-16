۱۶۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک شهرک صنعتی در استان تهران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،صبح سه‌شنبه،در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با دریافت گزارش پلیس امنیت اقتصادی و حضور عوامل منطقه برق کهریزک در محل، ۱۶۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در یک واحد صنعتی شهرک شمس‌آباد شناسایی و جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: این واحد صنعتی با وجود برخورداری از اشتراک برق ولتاژ اولیه، اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز کرده بود.

وی تصریح کرد: با کشف این تعداد ماینر، از هدررفت ۵۴۰ کیلووات برق جلوگیری شد که معادل مصرف ماهانه حدود ۲ هزار خانوار در فصل گرم سال است.

محمودی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف برق خاطرنشان کرد: همکاری مشترکان در کاهش مصرف می‌تواند نقش مهمی در پایداری شبکه برق و تأمین انرژی مورد نیاز مشترکان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تاکید کرد که با ۱۰ درصد کاهش مصرف، مشکلی در تامین برق مشترکین نخواهیم داشت.

محمودی در پایان با اشاره به پروژه‌های تعریف شده از سوی وزارت نیرو برای شرکت‌های توزیع به منظور مدیریت بار، گفت: یکی از این پروژه‌ها تولید در توزیع است که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را شامل می‌شود.

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