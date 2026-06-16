رئیس اطلاعات ترکیه: مذاکرات دشواری بین آمریکا و ایران در پیش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان ترکیه، ابراهیم کالین رئیس سرویس اطلاعات ترکیه در واکنش به تفاهم امضا شده میان ایران و آمریکا اعلام کرد که توافقی که بین آمریکا و ایران منعقد خواهد شد، با مذاکرات دشواری همراه خواهد بود.

کالین گفت که ترکیه از توافق اعلام شده بین واشنگتن و تهران استقبال می‌کند، اما بر لزوم برخورد محتاطانه با آن تأکید دارد و اعلام می کند که مرحله بعدی شاهد مذاکرات دشواری در مورد مسائل اساسی خواهد بود.

کالین توضیح داد که اخبار مربوط به دستیابی به توافق با ابراز خرسندی مواجه شد، اما مسئله هنوز به پایان نرسیده است. او گفت که دوره آینده پر از مذاکرات پیچیده خواهد بود که به مسائل اساسی و مورد اختلاف بین دو طرف خواهد پرداخت.

وی ضمن قدردانی از کشورهایی که در روند مذاکرات نقش داشته‌اند از جمله پاکستان و قطر، تصریح کرده که این توافق می‌تواند گام مهمی در جهت دستیابی به صلح پایدار در منطقه باشد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مرحله بعدی به تقویت ثبات و برقراری صلح پایدار در خاورمیانه کمک کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز دیروز ابراز داشت که منطقه پس از اعلام توافق بین آمریکا و ایران پس از ماه‌ها تنش، «نفس راحتی کشید». وی تأکید کرد که این «جنگ بیهوده» سرانجام به پایان رسید.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه نیز در تماس تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود، بر لزوم احتیاط در برابر هرگونه تحریک با هدف ناکام گذاشتن توافق تأکید و خاطرنشان کرد که ترکیه به مشارکت خود در تقویت صلح، آرامش و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.