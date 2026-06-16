نفرات برتر جشنواره «روایت حرکت» معرفی شدند/ ناصری سفیر ورزش همگانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه جشنواره «روایت حرکت» با حضور جمعی از مقامات و مسئولان ورزشی از جمله سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، علیرضا کلانتری مدیرکل دفتر توسعه همگانی وزارت ورزش و جوانان، کوهپایهزاده رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان، پسندیده رئیس فدراسیون ورزش روستایی، علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون همگانی، حبیب ستودهنژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، عزتی مدیرکل ورزش استان کرمانشاه، شبنم کلاهی و شهرام علم نواب رئیس فدراسیون، یاراحمدی معاون اراضی عباس آباد، بازیگرانی از جمله علی کاظمی و امین علی حسنی، روسای هیئتهای استانی، نمایندگان مجلس و مسئولان کمیتهها و انجمنهای فدراسیون در سالن همایش کوشک هنر برگزار و طی آن از برترینهای این دوره تقدیر شد.
در پایان از بین ۱۶۸۰ اثر ۳۰۰ اثر منتخب توسط هیئت داوران بررسی شدند و در نهایت از نفرات برتر در ۳ بخش ویدئو، پادکست و متن-تصویر تقدیر به عمل آمد و ضمن اهدای تندیس جشنواره به ۳ تفر برتر در هر بخش و اعطای لوح به نفرات چهارم تا دهم به صورت نقدی هم از برگزیدگان تقدیر شد.
جشنواره «روایت حرکت» یکی از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی فدراسیون ورزشهای همگانی است که با شعار «روایتگر تغییرت باش» و با هدف ترویج فرهنگ ورزش در میان اقشار مختلف جامعه برگزار میشود.
این جشنواره تلاش دارد با روایت داستانهای واقعی از افرادی که به واسطه ورزش مسیر زندگی خود را تغییر دادهاند نقش ورزش را در ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه به نمایش بگذارد.
در این رویداد شرکتکنندگان تجربیات و روایتهای شخصی خود را از غلبه بر چالشهایی همچون بیماری، چاقی، اعتیاد، محدودیتهای جسمی و سایر موانع زندگی ارائه میکنند. هدف اصلی جشنواره معرفی ورزش به عنوان ابزاری مؤثر برای ایجاد تحول فردی و اجتماعی و همچنین الهامبخشی به دیگر افراد جامعه برای آغاز یک سبک زندگی سالم و فعال است.
جشنواره «روایت حرکت» از مرداد ۱۴۰۴ و در راستای سیاستهای نوین فدراسیون ورزشهای همگانی آغاز به کار کرد و توانست با استقبال گسترده علاقهمندان مواجه شود. این رویداد با بهرهگیری از قالبهای متنوعی همچون ویدئو، پادکست، متن و تصویر فرصت مناسبی را برای بیان تجربههای تأثیرگذار و انگیزهبخش فراهم کرده است.
اهمیت این جشنواره در آن است که به جای تمرکز صرف بر قهرمانیهای ورزشی بر تأثیر ورزش در زندگی روزمره افراد و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی تأکید دارد. روایتهای ارائهشده در این جشنواره نشان میدهد که ورزش میتواند نقطه آغاز تغییرات بزرگ در زندگی افراد باشد و به افزایش امید، اعتمادبهنفس و نشاط اجتماعی کمک کند.
جشنواره «روایت حرکت» اکنون به عنوان یکی از رویدادهای اثرگذار حوزه ورزش همگانی شناخته میشود. گفتنی است که زمان برگزاری دومین دوره این جشنواره بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
اسامی برگزیدگان جشنواره «روایت حرکت» به شرح زیر است:
* بخش ویدئو:
عمار حسینزاده
زینب فیضی
محسن اسدی
* بخش پادکست:
محبوبه زارعیان
مریم تقیزاده
سارا اکبری
* بخش متن-تصویر:
امیر رفیعیزاده
مصطفی صحراگرد
مرتضی اخوان
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