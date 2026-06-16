به گزارش خبرگزاری مهر، بخش مهمی از تاریخ ایران با خاطرات مردم در انقلاب اسلامی درآمیخته است که کمتر به آن پرداخته شده. روایتِ نقش مردم در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری انقلاب در موضوعاتی چون جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، مربیان امور تربیتی، هنرمندان مردمی، گروه‌های سرود و تئاتر مدارس و مساجد، مدافعان حرم، پیشرفت و... قسمت مهمی از تاریخ مردمی و اجتماعی فرهنگ انقلاب است که بر خلاف تاریخ نخبگانی رایج، کمتر روایت شده. توجه به این قسمتِ تاریخ، مهم، ضروری و فوری است.



واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی (حسینیه هنر)، از آغاز تأسیس، درصدد بازنمایی الگوهای مردمی، جمع‌آوری و بازنشر حقایق این بخش از تاریخ بوده‌است تا با احصاء الگوهای مردمی، به حافظه و هویت ملی ایرانیان ادای دین کند. این واحد همچنین به جمع‌آوری اسناد تاریخی مردمی می‌پردازد که از سوی روشنفکران و جریان‌های غرب‌زده انکار شده و از دلبستگان انقلاب اسلامی برای همکاری در این مسیر دعوت می‌کند.



در شرایط کنونی، رسالت زینبیِ راویانِ فتح و حماسه برای ثبت و انتقال پیام مسلمانان و آزادگان ایران و جهان، بیش از پیش ایجاب می‌کند تا فعالانه در این میدان حاضر شوند. به همین منظور پایگاه نشر روایت‌های مردمی از جنگ رمضان با عنوان «گنج» وابسته به دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در راستای جمع‌آوری، حفظ و گسترش گنجینه تاریخ شفاهی دفاع مقدس و تجربیات مردمی از جنگ آمریکایی‌صهیونیستی علیه ملت ایران از تمامی راویان، فعالان رسانه‌ای و عموم مردم دعوت می‌کند تا روایت‌ها و خاطرات خود را جهت نشر و ثبت در حافظه‌ مکتوب این سرزمین ارسال نمایند.



این فراخوان تلاش دارد تا با ثبت خاطرات، تجربیات و روایت‌های مختلف، لایه‌های ناگفته و کمتر شنیده شده از ابعاد مردمی و اجتماعی جنگ دوازده روزه و رمضان را مستندسازی کرده و بستری را برای خلق آثار هنری، ادبی، فرهنگی و علمی آیندگان فراهم آورد.

موضوعات روایت‌های دریافتی:

تمامی روایت‌های همسو و مرتبط با مبانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دوم و سوم می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند. لیکن موضوعات اولویت‌دار جهت شرکت در این فراخوان به شرح زیر است:



الف) رهبر شهید:

• خاطرات مردم از همنشینی و دیدار با رهبر شهید انقلاب اسلامی

• روایت پاسخ رهبر شهید به نامه‌ها و خواسته‌های مردمی

• روایت حضور ایشان در میان مردم شهرهای مختلف و منازل خانواده شهدا



ب) پیشرفت:

• روایت مهندسان، کارگران و نخبگان ایرانی در راستای بازسازی و پیشرفت ایران در بستر جنگ آمریکایی-صهیونیستی

• حضور دانشجویان و شرکت‌های دانش بنیان در مسیر ساخت و پیشرفت ایران در دفاع مقدس دوم و سوم



ج) اندیشمندان و کنشگران علمی و نظری:

• روایت مقابله نظریه‌پردازان و اندیشمندان انقلابی با تفکرات و روشنفکران غرب‌زده در بستر جنگ دوازده‌ روزه و رمضان

• مواجهه نظری با نظریات غرب‌زده در جنگ‌های تحمیلی



د) شهدا:

• خاطرات و روایت سبک زندگی، منش و مجاهدت‌های شهدای جنگ دوازده روزه و رمضان و خانواده آن‌ها



ه) کنش‌های مردمی:

• تجمعات و راهپیمایی‌های مردمی

• همدلی اجتماعی، مشارکت اصناف و عموم مردم (تهیه و ارسال بسته‌های غذایی، دارو، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و...)

• نوآوری‌ها و خلاقیت‌های مردمی در سنگر خیابان و دفاع از جمهوری اسلامی

• فعالیت‌ گروه‌های جهادی، امدادی، کارگری و داوطلب مردمی

• مبارزه مردمی در قالب پلاکارد، شعار و... در مواجهه با جریانات و نظریه‌های غرب‌زده



و) زنان، کودکان و نوجوانان:

• روایت مادران، همسران و دختران شهدا، رزمندگان و فعالان مردمی

• روایت زنان از تشویق به حضور اجتماعی و کنشگری

• خاطرات کودکان و نوجوانان، کنش‌های آنان در جنگ دوازده روزه و رمضان و حضور در سنگر خیابان

• پشتیبانی زنان از رزمندگان میدان (تهیه اقلام خوراکی و...)

• تجربه‌نگاری تربیت حسینی و انقلابی کودکان در دفاع مقدس دوم و سوم

ر) فرهنگ، هنر و رسانه:

• خاطرات هنرمندان مردمی (گروه‌های سرود، تئاتر، تعزیه در مساجد و مدارس)

• روایت عکاسان، فیلمبرداران و خبرنگاران مردمی جنگ

• روایت تولیدات هنری و رسانه‌ای مردمی (از ایده تا اجرا و جریان‌سازی)

• روایت تولیدات مردمی در قالب‌های مختلف هنری (تجسمی، موسیقی، شعار و...)

• رسانه پلاکارد



ز) مهاجران مقیم ایران:

• همدردی و روایت کنش‌های مهاجران غیرایرانی

• دانشجوبان و طلاب خارجی ساکن ایران



س) ایرانیان مقیم خارج:

• روایت تجمعات ایرانیان خارج از کشور

•خاطرات فعالان رسانه‌ای خارج از کشور برای پوشش رسانه‌ای جنگ آمریکایی-صهیونیستی

• روایت ایرانیانی که پس از جنگ دوازده روزه و رمضان به ایران بازگشتند

• همدلی، جمع‌آوری کمک‌های مالی و پشتیبانی ایرانیان خارج از کشور

ش) مشاهدات میدانی:

• مشاهدات از بمباران‌ها، امدادرسانی‌ها و همدلی مردم در محل جنایت

• روایت پزشکان، پرستاران، رانندگان و کادر امداد و سایر صنوف در جنگ دوازده روزه و رمضان

• روایت جنایت‌های جنگی دشمنان (بمباران مدارس، بیمارستان‌ها، منازل مسکونی و...)

• پلاکارد و دست‌نوشته



شرایط ارسال روایات:

• شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب متن (حداکثر ۵۰۰ واژه) ارسال کنند.

• هیچگونه محدودیت و لزومی به رعایت اصول داستان‌نویسی یا نگارش ادبی پیچیده نیست بلکه صداقت، سندیت و اصالت روایت، معیار اصلی پذیرش آثار است.

• امکان پیوست تصاویر، فیلم، اسناد و... وجود دارد.

• اطلاعات الزامی همراه با روایت:

نام و نام خانوادگی/ استان و شهر/ تاریخ تولد / شماره تماس



روش ارسال روایات:

ارسال آثار به شناسه @ganj_history_admin در پیام رسان‌های بله، ایتا و روبیکا



فرصت‌های همکاری:

این طرح فرصتی مغتنم برای ثبت و ماندگاری روایت‌ها و تجربیات ارزشمند شما در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی ایران است. به همین منظور پس از بررسی روایت‌ها توسط گروه سردبیری (متشکل از اساتید و محققان مطرح تاریخ شفاهی)، تمامی متن‌های برگزیده در بسترهای مختلف رسانه گنج منتشر شده و از راویان برتر جهت همکاری دعوت به عمل می‌آید. همچنین جوایز و حمایت‌های فرهنگی و آموزشی برای راویان و شرکت‌کنندگان برتر در نظر گرفته شده است.

جهت مشاهده نمونه روایت‌ها می‌توانید به رسانه گنج، پایگاه نشر روایت‌های مردمی از جنگ رمضان به آدرس مجازی @ganj_history مراجعه کنید.