وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد لامرد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی، وزیر به دعوت دسید موسی موسوی، نماینده مردم شهرستانهای لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، وارد فرودگاه لامرد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان این سفر با خانوادههای ۲۳ شهید و ۱۲۸ جانباز جنگ رمضان و همچنین جمعی از اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر شهرستان دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
رونمایی از کتاب «هلما؛ سادات راز استقامت» با محوریت معرفی شهیده هلما سادات احمدیزاده، رونمایی از پوستر تعزیه ملی «عاشوراییان» و بازدید از تنها سالن نمایش شهرستان لامرد که در جریان جنگ رمضان مورد اصابت ترکشهای موشکهای آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفته است، از دیگر برنامههای سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به لامرد به شمار میرود.
بازدید از مناطق مورد اصابت حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی و بررسی آخرین وضعیت این مناطق نیز از دیگر برنامههای صالحی در این سفر خواهد بود.
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