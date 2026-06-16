وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد لامرد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی، وزیر به دعوت دسید موسی موسوی، نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، وارد فرودگاه لامرد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان این سفر با خانواده‌های ۲۳ شهید و ۱۲۸ جانباز جنگ رمضان و همچنین جمعی از اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر شهرستان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

رونمایی از کتاب «هلما؛ سادات راز استقامت» با محوریت معرفی شهیده هلما سادات احمدی‌زاده، رونمایی از پوستر تعزیه ملی «عاشوراییان» و بازدید از تنها سالن نمایش شهرستان لامرد که در جریان جنگ رمضان مورد اصابت ترکش‌های موشک‌های آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفته است، از دیگر برنامه‌های سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به لامرد به شمار می‌رود.

بازدید از مناطق مورد اصابت حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی و بررسی آخرین وضعیت این مناطق نیز از دیگر برنامه‌های صالحی در این سفر خواهد بود.