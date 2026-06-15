سرهنگ محمدحسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از فعالیت گروه‌های جهادی شهرستان لامرد گفت: همزمان با هفته بسیج سازندگی، نمایشگاه و فروش محصولات اقتصاد مقاومتی ویژه زنان سرپرست خانوار در شهر لامرد طی دو شب متوالی و در قالب ۲۵ غرفه برگزار، که با استقبال گسترده مردم همراه بود.

وی ادامه داد: گروه‌های جهادی شهرستان لامرد در این رزمایش با رویکردی چندوجهی، علاوه بر اجرای ده‌ها پروژه عمرانی و خدماتی در مناطق محروم، از طریق برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، زمینه حمایت از تولیدات خانگی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را فراهم کردند.

مسئول قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه لامرد افزود: از آسفالت مسیر شهدای گمنام علامرودشت گرفته تا تعمیر منازل آسیب‌دیده از جنگ و ساخت سرپناه برای نیازمندان، جلوه‌هایی از خدمت‌رسانی بی‌منت جهادگران در این ایام به نمایش درآمد.

سرهنگ حسن‌زاده با اشاره به بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات‌رسانی گفت: نیروهای جهادی طی این مدت ۵۵ مورد نظافت و پاکسازی منازل مسکونی را در قالب ۲۸۰ ساعت کار جهادی انجام دادند. همچنین ۶۵ دستگاه اسپلیت تعمیر و ۲۵ مورد جوشکاری درب منازل نیز توسط گروه‌های جهادی صورت گرفت.

وی از تشکیل دو صندوق قرض‌الحسنه بسیج برای کمک به محرومان و نیازمندان در این منطقه خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در حمایت از اقشار نیازمند و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خرد دانست.

مسئول قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه لامرد تصریح کرد: تداوم فعالیت‌های جهادی و مشارکت مردمی می‌تواند نقش مهمی در رفع محرومیت، تقویت اقتصاد خانواده‌ها و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در مناطق مختلف ایفا کند.