به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرجی ظهر سهشنبه در آئین تجلیل از کشاورزان نمونه استان قزوین اظهار کرد: بخش کشاورزی یکی از مهمترین ارکان تأمین امنیت غذایی کشور است و توسعه آن نیازمند توجه همزمان به آموزش، ترویج و سرمایهگذاری است.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده نیروی انسانی فعال در این حوزه افزود: در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار زن روستایی و عشایری در کشور حضور دارند و همچنین بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار بهرهبردار در بخش کشاورزی فعالیت میکنند که نقش مهمی در تولید و تأمین امنیت غذایی کشور بر عهده دارند.
رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه استان قزوین در بخش کشاورزی تصریح کرد: از میان ۱۵۷ نامزد معرفیشده برای انتخاب کشاورزان نمونه ملی، ۱۰ نفر از استان قزوین هستند که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای کشاورزان و بهرهبرداران این استان است.
وی ادامه داد: در حالی که سهم فعالان بخش کشاورزی استان قزوین حدود یک و نیم درصد از مجموع بهرهبرداران کشور است، نزدیک به دو درصد کشاورزان نمونه ملی به این استان اختصاص یافته که بیانگر توانمندی و عملکرد موفق کشاورزان قزوینی است.
فرجی با اشاره به روند انتخاب کشاورزان نمونه گفت: تنها حدود سه درصد از کشاورزان کشور در سامانه انتخاب نمونه ثبتنام کردهاند و در مجموع هفت هزار و ۶۰۰ نفر به عنوان کشاورزان نمونه در سطح استانها و شهرستانها معرفی شدهاند که این آمار نشان میدهد برای افزایش مشارکت و ارتقای سطح دانش بهرهبرداران باید اقدامات گستردهتری صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بخش عمده فعالان کشاورزی کشور را خردهمالکان تشکیل میدهند و حدود ۹۰ درصد آنان از منابع مالی محدود و سطح دانش فنی پایینتری برخوردار هستند؛ از این رو برنامهریزی برای ارتقای مهارتها و آموزشهای کاربردی در این بخش یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه فاصله قابل توجهی میان عملکرد کشاورزان نمونه و متوسط تولید در برخی محصولات وجود دارد، اظهار کرد: یکی از کشاورزان نمونه کشور توانسته است در تولید سیب به عملکرد ۱۵۰ تن در هکتار دست یابد، در حالی که متوسط عملکرد این محصول در کشور حدود ۱۸ تن در هکتار است.
وی افزود: این تفاوت چشمگیر نشان میدهد انتقال دانش، تجربیات موفق و استفاده از روشهای نوین تولید میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری و ارتقای عملکرد تولیدکنندگان داشته باشد.
فرجی همچنین به موضوع سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: میزان سرمایهگذاری در این بخش متناسب با ظرفیتها و نیازهای موجود نیست و از سوی دیگر دولت نیز با محدودیت منابع مالی مواجه است؛ بنابراین باید زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی در توسعه کشاورزی فراهم شود.
وی تصریح کرد: اگرچه بخش خصوصی تمایل بیشتری به سرمایهگذاری در حوزههای کمریسکتر دارد، اما با تدوین مشوقهای مناسب و ایجاد بسترهای حمایتی میتوان سرمایههای بیشتری را به سمت بخش کشاورزی هدایت کرد.
رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: برنامههای آموزشی و ترویجی باید به افزایش توانمندی بهرهبرداران منجر شود و در کنار آن، از ظرفیت سرمایهگذاران و شرکتهای خصوصی برای توسعه فناوریهای نوین و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استفاده شود تا زمینه رشد پایدار این بخش بیش از پیش فراهم شود.
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